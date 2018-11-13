台北》最新媒體封關民調出爐 丁守中真的能奪回首都？

台北市長辯論，候選人握手。(公視提供)

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中時電子報

距離大選剩下不到兩周時間，最新媒體封關民調出爐，台北市長柯文哲支持度39%，國民黨丁守中提高至36%，民進黨姚文智支持度也有12%，柯丁差距縮小至3個百分點。PTT有些網友擔心柯文哲真的選情告急，國民黨有望奪回首都?

《TVBS》稍早公布北市封關民調，在有投票意願的台北市民中，柯文哲支持度由10月底的40%略為減少1個百分點至39%，國民黨丁守中支持度則增加3個百分點至36%，兩人差距縮小至3個百分點，民進黨姚文智則維持在12%，李錫錕及吳蕚洋支持度分別為1%，未表態的比例則減少至12%。

交叉分析發現，20-29歲年輕選民對柯文哲支持度提高兩成以上至八成，僅10%支持丁守中，30-39歲對柯文哲的支持度也在六成以上（62%），領先丁守中（21%）四成；50-59歲對丁守中的支持度提升近兩成至六成（61%），同時對柯文哲支持度則下滑至21%，丁守中領先柯文哲幅度達四成；而60歲以上則是有45%支持丁守中，20%支持姚文智，仍僅13%支持柯文哲。

本次調查是《TVBS》民意調查中心於107年11月11日13：30 - 22：00及12日18：30 - 22：00進行的調查，共接觸1,329位20歲以上台北市民眾，其中拒訪為199位，拒訪率為15.0%，最後成功訪問有效樣本1,130位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。

(中時電子報)

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