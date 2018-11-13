新竹》謝文進17日辦造勢晚會 要吼出新竹人憤怒

2018年11月13日 16:02 中時 羅浚濱

新竹市長候選人謝文進總部13日發布「讓台灣聽見新竹的怒吼」CF，以感性訴求號召新竹鄉親17日到樹林頭夜市參加謝文進的「市民最大 新竹向前進」萬人造勢晚會，針對民進黨執政缺失，要「六吼」吼出新竹人的憤怒。

謝文進競選總部後援總會副總會長蔡錕鈺指出，4年前，謝文進曾幫林智堅輔選，為何4年後謝文進會站在中道立場參選，就是因為基層聲音完全不被林智堅接受，只會花公帑打造自己的形象包裝，卻妖魔化別人。

蔡錕鈺說，過去民進黨號召用生命來追求民主運動，2000年大家一起牽手護台灣，民進黨用「愛台灣」這句話來洗腦台灣人民。蔡英文完全執政之後，「上樑不正下樑歪」，連林智堅也跟著操弄族群，心中只有黨意沒有民意。

蔡錕鈺呼籲新竹市民，一起在17日晚上站出來，一起喊出心中的怒吼，讓民進黨蔡英文、林智堅聽見新竹市民真正的聲音與怒火。

「這次人民要發出心中六大怒吼！」蔡錕鈺指第一吼出民進黨教育政策失敗的不滿，二吼林智堅拿人民納稅錢為自己包裝形象；三吼民進執政百業蕭條，不關心竹科牆外的地方建設與經濟發展。

四吼民進黨執政製造社會對立、衝突及仇恨，製造兩岸不安，拖累台灣的經濟，五吼，要的是有希望的未來，六要吼出新竹讓台灣聽見的聲音。

謝總部主任委員李宏生歡迎新竹鄉親17日用完晚餐後，逗陣來為謝文進加油讚聲，一起發出新竹市民對民進黨的怒吼，現場會提供礦泉水，請大家耐心遵守現場交通指揮，團隊會以最嚴謹的態度來完成每項工作細節，讓這場晚會順利進行，圓滿結束。

(中時 )