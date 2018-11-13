屏東》里長候選人飲農藥身亡 新興里停止選舉

2018年11月13日 15:27 中時 林和生

屏東市新興里里長候選人許義翔疑因競選期間壓力過大，竟飲農藥巴拉刈輕生，經家人發現後緊急送往高雄長庚急救，一度傳出狀況無礙，但13日上午再度陷入昏迷，經搶救宣告不治，屏東縣選委會第一時間已宣布競選活動暫停，支持者紛紛表達不捨。

這是今年五合一選舉全台首起候選人仰藥輕生案件，引起地方關注。平時以農為業的50歲許義翔，首次以無黨籍身分參選，挑戰爭取4連霸的現任里長傅士熒，據家人轉述，許在抽籤後心情持續低落，未料被發現在家中口吐白沫，一問之下才知道已經喝下半瓶農藥。

家人指出，隨著選舉腳步逼近，他看著家中印好的文宣、不時嘆氣，更透露壓力很大，沒想到因為一次選舉而賠上性命。地方人士透露，許義翔和傅士熒兩家交好，但因社區有不同聲音，才鼓勵許能出馬參選，後來支持者紛紛走避，讓選舉後段心情變得痛苦。

「我跟他家人都很好」傅士熒聽聞憾事也很訝異，他主動拆去競選旗幟，停止所有活動，強調整場選舉一點都不激烈，雙方君子之爭、照著各自步調進行，沒想到會發生這種事。

屏東縣選委會指出，屏東市新興里登記的候選人僅有2人，依照《選舉罷免法》第30條第2項規定，若因候選人往生，使選區候選人數未超過應選人數，應當即刻停止該處選務工作，且另外公告後續重選事宜，該里里長選舉將延至地方選舉結束後另外舉行。

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(中時 )