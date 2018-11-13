高雄》徐佳青「一本正經」描述陳其邁旗山場 網友笑翻

2018年11月13日 15:16 中時電子報 邱文秀

民進黨高雄市長候選人陳其邁11日緊接在對手韓國瑜之後，舉辦旗山造勢，回防大旗美地區，宣稱現場破3萬人。民進黨秘書長徐佳青昨上政論節目時，「一本正經」描述周日這場造勢活動，2點高速公路就開始大塞車，4點不到就爆場沒椅子可坐，支持者爬到樹上就是為了看陳其邁。網友們笑翻說「牆都不扶，只服你。」

民進黨高雄市長候選人陳其邁今（11）日回防大旗美地區，號稱「爆場」湧入逾3萬人，他打臉對手韓國瑜的「又老又窮」，狠批對方走到哪嫌到哪，還把美濃把白玉蘿蔔說是苦瓜，在市區路名都答不出來，而他則能帶領高雄變成「又跑又跳的健康孩子」。

昨日是主持人劉寶傑休完假後，回歸《關鍵時刻》，同時跟著他回歸的還有揪團倒戈挺韓國瑜的高雄議員參選人陳清茂，他一開始打招呼時說「我又來了，大家好。」主持人劉寶傑忍不住低頭偷笑。

秘書長徐佳青昨上政論節目時，「一本正經」描述這場造勢，綠營支持者氣勢超旺。這個場在凝聚支持者的力量，藍軍有藍軍凝聚的方式；綠軍有綠軍凝聚的方式，藍軍很想學習綠軍方式 我們樂觀其成。

徐佳青並說，旗山這場下午兩點就開始塞車，因為太多人報名調不到遊覽車，所以叫大家自己開車去，所以就兩點大塞車了。四點還沒到，已經所有的椅子被佔滿了，有人爬到樹上去坐在那裏看陳其邁。

徐佳青表示，我們這個場，了不起人三、四萬，韓國瑜也說他們三、四萬。你知道兩者場地面績差多少嗎?韓國瑜場的面積是7千多平方公尺，那這個體育場面積是1萬2千多平方公尺，差了5千多平方公尺。

徐佳青諷刺，韓主委的場的確很辛苦!因為大家要疊羅漢，才有辦法疊到3萬6千人。老實說我也不薈嘲笑說他們場不熱，場很熱。藍軍跟綠軍本來就不一樣，綠軍即便非常的熱，我們早期都教很多民眾說，要保護候選人，要保護總統，不能拉他因為會受傷。

徐佳青嘲笑，你看藍軍就從來沒有這種訓練，所以大家會瘋狂的把衣服扯破。主持人劉寶傑說，不對啊!我以前跑選舉時，阿扁都被熱情支持者擠到刮傷，戒指都快被拿下來。徐佳青回，就是因為以前阿扁受傷我們覺得這樣不行。

劉寶傑問「所以陳其邁這樣溫良恭儉讓的上台，是你們教育支持者的結果?」徐佳青表示，我們支持者長期下來是非常有經驗的，現在綠軍已經是一個非常有素質的團隊。並說，明明6:20分活動已經結束，大家都不走，手機一直在那邊搖，在那邊唱歌。

Youtube底下網友留言「當徐佳青噴X的時候，朱學恒的眼神，簡直就是”關愛智障兒童”，哈哈﻿」、「徐XX真的好會掰 快笑死我了﻿」、「看到徐佳青我很想笑，當大家是瞎了﻿」、「徐佳青，妳說謊都不臉紅嗎﻿」、「佳青邏輯小姐好棒棒,太會解釋了,我牆都不扶,只服你」、「有沒有聽錯?藍要學綠的方式,現在明明是陳其邁copycat 韓國瑜﻿」、「很佩服徐小姐氣定神閒一本正經的胡說八道。﻿」、「講個笑話：徐佳青說有人爬樹去看陳其邁﻿」。

(中時電子報)