超大顆虎頭蜂巢離日月潭步道6公尺 摘除解患

日月潭步道旁這個巨大的虎頭蜂窩，品種為台灣最凶悍的黑腹虎頭蜂。（沈揮勝攝）

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日月潭這個虎頭蜂巢（右邊樹上），離步道近到會嚇壞人。（沈揮勝攝）
從另個方向看，蜂窩在左邊樹上。（沈揮勝攝）
步道旁這個虎頭蜂巢，直徑至少70公分。（沈揮勝攝）
蜂巢築在殼斗科植物「短尾葉石櫟」樹上。（沈揮勝攝）

日月潭伊達邵地區9月下旬發生遊客遭虎頭蜂螫傷事故，雖送醫無礙但也造成步道封閉5天；管理處派員積極尋找巢位，盼解決除患。上周，有遊客在孔雀園往大竹湖的棧道旁，發現直徑70公分之超大虎頭蜂巢，原預定13日晚上處理，但上午發現已被不明人士搶先摘走。

該蜂巢位置，在台廿一甲線環潭公路指標3公里附近，即日月潭松柏崙經孔雀園往大竹湖的自行車與人行專用棧道，距起點約1350多公尺處、距末端不到50公尺。

該蜂品種為台灣地區攻擊性最高的黑腹虎頭蜂，巢位築在1棵高約8公尺的殼斗科「短尾葉石櫟」喬木上，離護欄約5到6公尺、自步道路面起算高約2到3公尺。由於距離遊客動線實在太近，幾個月來竟沒聽說有螫到人，讓發現者稱奇。

日月潭國家風景區管理處伊達邵管理站主任陳逸全獲報，先釐清位置，確認屬埔里管理站轄區；埔里遊客中心主任陳建仲考量若在周五、周六或周日摘除，少數漏抓的散蜂會變得敏感且凶悍，恐危及遊客。

因此，決定反映縣府農業處，委請專業捕蜂人13日周二晚上移除；不過上午卻發現，已經有人捷足先登。虎頭蜂在坊間傳聞有滋補強身作用，價格不錯，因有經濟效益，許多人搶著要，熱心主動處理。

(中時 )

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