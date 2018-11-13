譚敦慈跌破眼鏡保鮮術！這5樣東西千萬別直接放冰箱

譚敦慈跌破眼鏡保鮮術！這5樣東西別直接放冰箱。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

許多人東西買回家就一股腦的往冰箱塞，專家表示，冰箱不是儲藏室，有些東西不能直接放冰箱，就連盒裝蛋跟散裝蛋的保存方式都不一樣，否則可能更容易腐敗發霉！

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，家庭中常見的五樣食材，冷藏或冷凍前應該先處理過，同時還要注意溫度與濕度的變化，才不會導致營養流失，甚至腐敗發霉。

1. 蛋

蛋不論是否有洗選過，買回家後都不要先用水洗，否則會減少保存天數；至於散裝的未洗選蛋，建議先用乾布擦拭表面髒汙，再放進冰箱，並將蛋尖朝下放置。

2. 辛香料

蒜仁與蔥薑買回家後可預先切好，空氣接觸產生蒜素、硫化素，再依照單次使用份量分裝冷凍；大蒜如果是整株買回，直接吊掛戶外通風即可。至於辣椒應先用紙巾包好再冷藏。

3. 五穀雜糧

米、五穀雜糧、豆類、麵粉等，通常購買時分量較多，無法一次用完，如果放在室溫下，可能有黃麴毒素汙染的問題，因此建議拆封後先倒入大的保鮮盒或保鮮罐，再放入冰箱保存。

4. 中藥材

中藥材只要有剩餘，應統一用密封袋或塑膠袋密封起來，外層以紙包覆，再放進冰箱冷凍。

5. 罐頭

沒有吃完的罐頭應倒進玻璃保鮮盒或碗盤保存，因為罐頭是經過真空、滅菌處理，一旦打開、接觸空氣後就會開始腐敗，因此罐頭本身並不能當做容器使用。

(中時電子報)

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