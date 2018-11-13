國民黨青年輔選拜票列車前進關東橋 新竹市長候選人許明財提出客家政策

2018年11月13日 15:24 中時電子報 綜合報導

2018年新竹市市長、議員及里長三合一選舉決戰時刻到來，國民黨新竹市黨部主委呂學樟再度籲請全體黨員黨友全力衝刺，團結一致以達勝選。市長提名候選人許明財青年後援會輔選列車全速起動，東區青工夥伴前進關東客家庄拜票。許明財提出客家政策，誓言重視客家權益，落實客語教學政策和具體作法。

國民黨新竹市黨部呂學樟主委13日強調，新竹市三合一選舉，決戰時刻在即，再次籲請所有從政、業黨員同志及黨友，務要團結致勝。新竹市青年夥伴結合前市青工會長議員鄭正鈐、博士議員張祖琰、首度參選東區市議員新秀嚴翊琦等團隊，陪同許明財進行延街拜票，前進關東客家庄光復路延線地區。市場攤商見到許明財前來，紛紛不禁脫口而出：「許市長，您又來拜訪了！」；熱情的民眾，甚至給了一個溫馨祝福的擁抱；從最早先香山地區中華路、大庄路起步，一路到巨城購物中心、新竹都城隍廟等地走來，顯現許明財接地氣，受到鄉親父老的肯定與認同。

圖片來源：國民黨青年部 提供

許明財提出客家政策，希望客家鄉親支持他重返執政，誓言一定會重視客家權益，並落實前立委、現任市黨部主委呂學樟所提出的客語教學政策和具體作法。許明財表示，他向來重視客家權益，在第8屆市長任內除了在關東市場開闢客家會館，並率先在民國101年把每年的11月，訂定為「客家月」。次年(102年)起，決定在每年的4月底到5月初，配合桐花開花季節，舉辦「客家桐花季活動」。另每年的農曆正月20日「天穿日」，擴大辦理客家傳統民俗活動。在中華路與公道五附近的臺灣火柴公司舊址變更地目時，將該公回饋市府的約400坪土地，規劃為客家會館。可惜，因未能連任而被迫中止。此次市長選舉，若能順利當選，一定會重新檢討該項規劃案，使之敗部復活。

呂學樟說明，臺灣本質上是移民社會，各族群先來後到開枝散葉，以其特有族群文化融入台灣社會，因而展現出多元文化的面貌與生活內涵。雖然初估客籍住民有460餘萬人，是第二大族群；且台灣文化因有客家而豐富，人民生活更加多采多姿，但客語仍以每年1.1%的速度流失。

許明財強調，客語是客家文化的根本，因此如何固本，進而強本，是傳承客家文化政策的主要核心。未來若能當選，希望從小扎根客語母語教學，除了結合家庭與學校推廣、保存客語，也會定期舉辦兒童客語演講、說故事、客家歌謠…等比賽，讓台灣文化因有客家而豐富，人民生活更加多采多姿！

呂學樟也說，說客語、學客語，旨在喚起客家語言流失的危機意識，重新點燃客家熱情。但願新竹市客家鄉親，發揮先民團結精神與力量，與國民黨齊心用力，為客家願景邁開第一步。當然，也期待中國國民黨重返執政之日，就是逐步實踐保存客家文化願景之時。

呂學樟也建議許明財若能重返執政，一定要落實各項客家政策的政見，本著「客家語言文化屬於全民資產」，雖然，保存與傳承祖先資產，是客家人責無旁貸的使命與責任外，亦需各級政府提供充沛人力與經費資源，並透過立法確保最低預算標準。每年除編列經費落實年度計畫，也要定期實施外部評估，檢討計畫效益。

在具體作為方面，除了建構「客語薪傳師傅制度」，讓學習客語深入家庭，建構家庭為客語學習與傳承的基本單位；進階到跨家庭的學習活動，由點成線到面，發展成聚落式日常使用客語交談的環境。各縣市可透過誘因或獎勵方式，培植客語教師，儲備充裕的民間與中小學客語教師。再結合科技、客家文化、客家語言與網路，使之成為客語教材教法的機制，創新客語教材教法，提升客語教學成效。其他尚有結合在地客家研究單位或文史工作者，致力於客家文物之研究、數位典藏與推廣，豐厚客家語言與文化的傳播能量，進入家庭與學校，作為傳承客家強大的助力。

(中時電子報)