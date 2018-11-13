台北》姚文智稱假民調來自大陸 網友竟起了惻隱之心

民進黨台北市長候選人姚文智。（方濬哲攝）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰，台北在韓流發威下，竟意外帶動國民黨台北市長丁守中選情，民調也顯示丁守中已與台北市長柯文哲進入五五波焦土戰。不過，民進黨提名的姚文智可不這麼認為，他表示這些假民調背後都是有大陸在操作，是別有目的，他被少估15%！對於姚文智的言論，一向毒舌的網友竟起了惻隱之心，表示姚文智很可憐，他真的選舉選瘋了！

今天是縣市長民調的封關日，對於自己民調一直維持老三地位的姚文智表示，今天是民調的封關日，所有的「牛鬼蛇神」的民調，通通都引出來了。所以大家只要看最後幾天公布的民調，通通是有目的，民調單位的背景，十之八九都是中國在後面操縱，這幾天看到的民調公布，姚文智說少估15%，那個是姚文智的厚道跟客氣啦！

2014年最顯著的例子，就是民進黨新北市長候選人游錫堃在民調封關日還差27％、那時候大家在心理上都受到假民調的影響，最後選擇放棄，但是投票的結果，游錫堃僅以兩萬票飲恨，不要讓這種遺憾再度發生。

對於姚文智的話語，批踢踢網友這次居然不譏諷了，只表示很同情姚文智耶，他真的選舉選瘋了！「感覺崩潰了」、「選舉選到發瘋」、「丁丁剛剛幫姚抱屈加油」、「崩潰了」、「我很想知道中國到底怎麼操作民調」，更有網友搭上近來蜂蜜檸檬話題，表示「人生短短幾個秋，不瘋不罷休」，同情姚文智真的選到瘋狂了！

(中時電子報)

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