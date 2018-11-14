花蓮》推多元觀光 徐榛蔚：讓東西賣出去鈔票拿進來

2018年11月14日 07:15 中時 范振和

花蓮縣長候選人徐榛蔚期盼花蓮觀光產業早日脫離「慘業」困境。（范振和攝）

蘇花改工程仁水隧道新建工程貫通典禮12日舉行時，花蓮縣長候選人徐榛蔚有感而發，從交通角度切入，暢談觀光多元發展的重要性，期盼有朝一日讓「東西賣出去、鈔票拿進來」，讓「花蓮走出去、世界走進來！」

徐榛蔚籲請中央要給花蓮人安全回家的路，包括蘇花改瓶頸路段二期改善工程、台九線花東公路全線拓寬、鐵路雙軌電氣化等交通建設，務求以「安全」為前提，觀光客不必冒險旅遊，花蓮鄉親可以平安返家。

「交通是建設之母」，徐榛蔚期能完善陸海空交通體系，打通「任督二脈」，除了推動「宜花東屏」環島高速路網、加強國際郵輪停靠，以及兩岸港澳、日韓及東南亞直航外，同時啟動縣內綠能反應式交通運輸，與國際低碳旅遊接軌。

她話峰一轉，表示蔡政府上台後，兩岸關係急凍，再加上倉促通過一例一休、年金改革等失當法案，以致產業急速空洞化，台灣觀光消費力疲軟不振，尤其，以觀光立縣的花蓮更成了經濟重災區，民眾叫苦連天，「如何讓經濟大翻轉？必須急起直追了！」

提及花蓮觀光多角化發展的重要性，徐榛蔚說，花蓮有豐沛的天賜資源與人文條件，曾獲國際花園城市第二名，應拓開兩岸及國際觀光客源，未來將依觀光資源及發展屬性，分區規畫北中南區「東部好望角」、「縱谷綠寶石」、「有機農業天堂」旅遊主題，俾帶動在地觀光產業，讓「東西賣出去、鈔票拿進來！」

徐榛蔚強調，花蓮以觀光立縣，是各項產業發展的引擎，期能串聯花蓮各個地貌景點，優化觀海綠廊道，持續爭取花蓮港成為「經貿自由港示範區」，集結在地特色產業，讓「花蓮走出去、世界走進來！」

(中時 )