史丹李晚年悲慘 生前傳遭女兒虐待、銀行帳戶被盜

2018年11月13日 15:31 中時電子報 蔡曉婷

「漫威之父」美國知名漫畫家史丹李（Stan Lee）今傳出於洛杉磯當地12日上午去世，享壽95歲，史丹李近10年來作品被改編登上大螢幕，為他帶來名氣與財富，也因此帶來不少是非，先是前經紀人傳覬覦他的財產，連親生女兒也為了錢傳虐打史丹李，今年2月史丹李更曾報警指銀行戶頭被盜，種種是非使這位漫威之父的晚年總被蒙上一層陰影。

去年7月史丹李的妻子Joan Lee逝世後，便常傳出有人覬覦他的財產，今年4月史丹李正式起訴前經紀人Jerardo Olivarez，控Olivarez曾多次私自挪用財產，還成立假的慈善基金會，只為將史丹李的錢財洗到自己口袋中，且史丹李的親生女兒Joan Celia Lee也是共犯。

據悉史丹李的老婆還在世時，夫妻倆為提防女兒花錢花太兇，便成立了一個信託基金控管女兒的花用，導致Joan Celia Lee多次因沒錢花了便回家對兩老大吵，2014年Joan Celia Lee回家看到一輛名車，起初以為是父母親買給她的，之後才發現其實是史丹李租的，Joan一氣之下，竟怒對父母親動手，先重摔母親，又將史丹李的頭撞向椅背，但史丹李夫婦卻拒絕報警。

對此，當時史丹李特別拍片澄清，指被女兒虐待的報導是假的，然仍有網友不信，認為史丹李是遭逼迫才拍下澄清影片。而今年2月，史丹利驚傳銀行戶頭被盜，共約140萬美元不翼而飛，先前他也曾有兩次戶頭金錢遭不明人士領取的經驗，作品為他帶來的成功，在史丹李的晚年也為他添了不少麻煩。

(中時電子報)