中市西屯區公所將髒亂點美化成綠地公園

2018年11月13日 15:38 中時 盧金足

新完成綠美化的公園，與「台中之肺」中央公園相當的接近，取名為「大石綠園」。（盧金足翻攝）

為改善台中市西屯區內大石里閒置空地髒亂問題，西屯區公所經過近一年的努力，將下石碑段2塊髒亂空地完成綠美化，並定名為「大石綠園」於13日舉辦完工揭牌典禮，由西屯區長何國裕、大石里長吳忠華偕同當地里民共同與會出席，活動現場演奏老歌，使與會的爺爺奶奶們彷彿坐上時光機回到該地的眷村時光。

何國裕指出，綠美化位置為原大石眷村，位址鄰近大石公園，居民常任意種植一般根莖疏果，雜草蔓生乏人管理，景觀凌亂且易滋生病媒蚊，致使該地常提報為環境髒亂點，西屯區公所為解決該地景觀問題，向國防部申請使用取得代管，並向市府環保局申請空地綠美化補助經費。

吳忠華說，該區域髒亂點及遊民問題，至他當里長以來一直困擾著他，所以每次的區務會議都請公所協助，相當感謝區長的將此處提報為綠美化空地，改善該地環境，也請里民能共同愛惜這綠地，每人都是環保小尖兵，如果有發現民眾亂丟垃圾或溜狗留便，請協助規勸，一同保護我們社區環境清潔。

經區公所辦理兩處空地該綠美化作業，保留基地內樹木，增加草坪、灌木及喬木的種植，有合計改善綠化面積約8600平方公尺，讓大石里的里民每人增加3.5平方公尺的綠地面積，且該基地分別位於大石公園兩側，與「台中之肺」中央公園相當的接近，因此取名為「大石綠園」。

何國裕表示，該區域將有廣大的綠地空間可供市民朋友休憩使用，也請我們里內的長輩們能多加使用我們這些綠地空間，多活動曬曬太陽，讓自己身體更加健康。

市府團隊3年多來已改善101處易成髒亂的閒置空地，合計共完成26.3公頃的綠美化面積，將持續改善環境且增加里民休憩空間。

(中時 )