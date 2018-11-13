電影「姊妹」慈濟版 印尼幫傭蒂娜遇到她改變一生

2018年11月13日 15:39 中時 廖德修

蒂娜（左）與蕭麗娟（右）早已超越主僕關係，如今成了法親，兩人相擁而泣。（圖／慈濟基金會提供）

印尼籍的蒂娜。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會三重園區舉行「2018年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會」，來自6國共400多位通過見習培訓的志工，接受證嚴上人祝福，分別受證慈濟委員或慈誠。（圖／慈濟基金會提供）

電影「姊妹」中，非裔幫傭與白人女孩超越貧富與種族隔閡，情如母女的情感，真實世界中真的發生了！

30歲印尼籍的蒂娜（Dina Wati Faot）為了改善家裡經濟，離鄉背井到馬來西亞幫傭13年，原以為人生毫無希望的她，直到走進馬來西亞慈濟志工蕭麗娟（Siow Lee Kian）家中幫傭，生命就此轉變。

兩人不僅培養出情如姊妹般情誼，2018年11月13日，蕭麗娟從馬來西亞帶著印尼籍的蒂娜，來到台灣新北市三重慈濟靜思堂，接受慈濟證嚴法師授證為慈濟委員，原本主僱的關係，變成「同師同道」的法親家人。

擁有悲天憫人心腸的蒂娜，從小就夢想長大後有能力，可以幫助貧病困苦的人。但出身貧困家庭，現實世界的殘酷，讓她17歲就到馬來西亞幫傭。原以為夢想從此破滅，直到4年前換了新僱主，生命的希望重新被點燃。

僱主陳順福（Tan Soon Hock）和妻子蕭麗娟都是慈濟志工，行事作風不同過往的老闆，從不因為她的身分是幫傭而有差別待遇，參與慈濟大小活動都帶著她，貴為董娘的蕭麗娟跟著其他志工做環保，整理資源收回物；到社區關懷擁抱困苦人，讓蒂娜明瞭世界上還有比她更窮的人，而心窮則是最辛苦的。

「我的夢想就是做護士，進來慈濟後，護士的夢想找到了，因為在這裡可以付出，可以幫助別人。」3年前，蒂娜開始善用工作之餘時間，走進社區自助助人，通過慈濟見習、培訓的她，在馬來西亞籍慈濟師姊蕭麗娟的協助與陪伴下，搭機到台灣新北市三重慈濟靜思堂園區，參加「2018年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會」。

但一抵達台灣的蒂娜，才下飛機就因高燒不退被送到醫院，蕭麗娟寸步不離的陪在病床邊，照顧這位在馬來西亞幫傭被稱做kakak（意思是姐姐）的「家人」。

2018年11月13日受證典禮前，當僱主蕭麗娟親手為蒂娜別上胸花及慈濟新授證慈誠委員的「佛心師志」後，兩人相擁而泣！這對情誼早已超越主僱關係的兩人因為從這一天開始，她們正式互稱師姊，讓原本的僱主與幫傭關係，變成了「同師同道」的法親家人。

蒂娜說，異鄉討生活真的很苦，當志工的過程讓她感受最深的是「能付出的人最有福」。她特別感謝蕭麗娟師姊，讓她在馬來西亞不再孤單，發願將來也要將這份愛帶回家鄉，鼓勵身邊親友加入大愛行列。

(中時 )