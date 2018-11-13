拖吊車一個Move 自撞休旅車被甩飛進大排裡

2018年11月13日 16:01 中時 謝瓊雲

莊男從醫院檢傷包紮後回到自撞現場，看見自己的愛車泡在水溝裡，氣炸了。（謝瓊雲攝）

莊男開在大埔截水溝旁防汛道路，在交流道附近路段時自撞護欄。（謝瓊雲翻攝）

沒想到原本只是撞上路旁水泥護欄的車，因為拖吊業者派出豬隊友，寶貝愛車就這樣在水裡泡了兩個多小時。（謝瓊雲攝）

莊男氣到頭頂冒煙、拖吊業者負責人也是火冒三丈又無奈，只能再出動另一部大型吊車來善後。（謝瓊雲攝）

真是請鬼拿藥單！年約六旬的莊姓自小客駕駛13日上午疑似恍神不慎失控自撞護欄，他在朋友陪同下就醫擦藥，再回現場赫然發現休旅車竟在大排水溝裡載浮載沉，叫來拖吊的吊車側傾倒在護岸邊，當場傻眼、氣到頭頂冒煙！

就這麼輕輕一個Move，白色休旅車就這樣飛進5公尺深的大排水溝哩！莊男今天上午約10點，開車行經彰化市崙美路大埔截水溝時，不慎失控撞上排水溝護欄，安全氣囊爆開進退兩難；他自行聯絡找來拖吊車業者處理，接著就在友人陪同下就醫，沒想到包紮完回到現場，原本只是車頭毀損卡在護岸邊的車子「整組泡在水裡」！又驚訝又氣惱，簡直無言以對。

根據了解，莊男原本在防汛道路上的白色休旅車，警方推測是拖吊車業者未依規定，先放下、立穩支撐架，就貿然啟動吊臂開始作業，在休旅車被吊起時，導致一時重心不穩、吊車向左側駕駛座側翻，吊臂一瞬間往排水溝中倒去，原本已被吊車繩索吊掛起的休旅車，就這樣被拋飛進水溝裡。

警方初步調查，莊男酒測值為零、並未酒駕，向警方供稱當時恍神才自撞。而莊男氣炸了，已經向拖吊車業者要求賠償，自家司機如此烏龍，出動吊車救援反而自己也受困待援，業者自知理虧，趕緊請來更大型吊車，花了兩個多小時，扶正小吊車、再吊起泡水大半天的休旅車，只能無奈認賠。

(中時 )