影》幫忙賣高麗菜也被搜證 民眾鬱卒要韓國瑜來幫忙

2018年11月13日 16:26 中時 呂妍庭

13日下午開放民眾認購高麗菜，1顆10元，果然吸引不少人前來撿便宜。（呂妍庭翻攝）

（呂妍庭翻攝）

近來高麗菜價低迷，產地價1公斤不到10元，菜農喊血本無歸，「賣一顆賠一顆」，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭與多位五合一候選人原想集資認購送弱勢團體，因擔心被檢舉有賄選嫌疑，今13日下午號召民眾自行認購，結果2點半開賣，4名員警同時到場搜證，讓民眾感到不滿，開直播痛陳幫忙賣菜也被搜證，有夠無奈、鬱卒！還說要不是「賣菜郎」高雄市長候選人韓國瑜太忙，真該他來幫忙賣高麗菜，一起關心農民。

所屬轄區的朴子分局長江慶斌解釋，因選舉期間較敏感，這場候選人發起的高麗菜認購又是公開活動，警方掌握到消息後，主動報請檢察官，檢察官指示到場了解搜證，強調警方的作為純綷是證據保全，如日後有候選人提出質疑，警方的影像畫面有助還原真相，並無沒有任何針對性。

楊石旭表示，近來高麗菜價下跌，為減少菜農損失，他原本有意結合朴子市長候選人吳品叡、市民代表候選人黃陳伯蓮等人，共同收購2000顆高麗菜，送給鄰里弱勢，因正值選舉期間，經大家討論後，擔心被檢舉，為避免不必要困擾，決定號召民眾自行認購，1顆10元，聯絡菜農下午2點半把菜到朴子市順天里巡天宮，接受民眾認購。

下午2點半開賣，因朴子分局員警到場搜證，讓民眾心裡感到不舒服，吳姓民眾以「你們搜證，我們也要錄」，現場開直播證明清白，還說菜價低迷，農民已經很可憐，連賣菜也要被檢調搜證，批檢調單位不食人間煙火，但也說基層員警很辛苦，吃人頭路也是不得已，楊石旭則在旁緩頰，強調賣菜過程公開、坦蕩，讓警方好做事就好。

(中時 )