觀光局警告不得代辦陸居住證 業者狠批「發廢文」

台青展示台灣居民居住證。（新華社）

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大陸自9月起開放在當地居住滿180天的台灣人可申請居住證，觀光局近日大動作發函給各大旅行公會，警告業者不可招攬台灣民眾到大陸申報居住證，否則將開罰3到15萬的罰鍰。旅行公會表示，有資格申請居住證的民眾對當地肯定比業者還熟，不需要再請人代辦。不具名的業者痛批，「陸委會無聊發廢文，觀光局配合演出」。

觀光局發出的公文明確指出，為了維護國家安全與利益，旅行業者不得招攬台灣民眾到大陸申辦居住證。依照發展觀光條例第53條規定，旅行業若有玷辱國家榮譽、損害國家利益行為者，可處3到15萬的罰鍰，情節重大者將定期停止營業一部或全部，甚至可廢止營業執照。

觀光局表示，此公文僅是配合政令宣導，一般而言團客不太可能有代辦居住證的需求，目前也沒有相關的案例，但還是要請旅行公會注意一下，才會發公文提醒。

旅行公會全國聯合會證實，有收到觀光局發來的公文，但是申報居住證的條件之一，必須要在大陸居住滿180天，多是台商、交換學生等，旅行社帶團不可能玩這麼久，且若居住這麼久的民眾，對當地肯定已經十分熟悉，也不需要再託人代辦，因此辦理居住證與旅行社的業務可說是毫不相關。

不具名的業者無奈表示，「這只是陸委會無聊在發廢文，觀光局就是配合演出」，直批這些業務跟旅行社毫不相干，卻發公文警告旅行業者，根本是「莫名其妙」。

(中時 )

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