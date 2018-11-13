食農關懷版！校長上菜 孩子陪自強阿嬤「吃飯配話」

香田國小校長鄭培華示範下廚料理三杯雞。（鐘武達攝）

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香田國小的小朋友也都有一手好廚藝。（鐘武達攝）
香田國小師生將親手料理的午餐送到社區與自強阿嬤分享。（鐘武達攝）

彰化縣香田國小長期推廣食農教育，課程從田野到餐桌，13日學校更配合55周年校慶規畫1場「與阿嬤的約會」活動，校長鄭培華帶著小朋友下廚燒飯、煮菜，再趁熱送到社區陪伴自強阿嬤聊天吃午餐。

鄭培華表示，香田國小位在二林鎮的偏遠小農村，10多年來一直在深耕食農教育，除了種稻、養鴨、養鵝，學生還學習煮飯與煮菜，本月20日創校55周年，學校特別舉辦這場「與阿嬤的約會」暖身。

阿嬤，來呷飯！6年級小朋友配合綜合活動課程，將對家人的關懷轉換成對社區自強阿嬤的關心行動，一大早就前往幫忙自強阿嬤打掃整理環境，接著校長鄭培華與小朋友分工煮飯、各自料理拿手菜，並趁著在中午前送到社區阿嬤家，陪阿嬤開心用餐。

小朋友參與這次活動都很開心，祈安說，他很喜歡這樣的課程，因為可以從家裡帶自己喜歡的菜來煮，禹彤表示，很高興學會素羊肉炒空心菜，庭瑀則天真地說，到阿嬤家作客很有趣，自己煮飯很好玩。

鄭培華說，與阿嬤的約會，不僅讓小朋友學著動手做、做中學、學中思，同時體會到只要有心，小小的舉動都會讓別人感受到溫暖。輔導主任丁至璋表示，香田國小食農課程就是希望小朋友將所學應用在日常生活，讓每位小朋友都能活學活用，進而終身受用，這是學校教學強調的特色。

(中時 )

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