唱軍歌《夜襲》不行 摸上女友床可以 史英遭批滿腦子想上床

2018年11月13日 15:59 中時電子報 陳儷方

謝寒冰臉書PO文批人本應改名。（圖／翻攝謝寒冰臉書）

高雄市長候選人韓國瑜招牌歌曲就是《夜襲》，但近期遭對手陣營輪番猛攻，人本基金會董事長史英說，那麼多軍歌裡，只有《夜襲》這首歌，強調「無聲無息」、「鑽向心臟」，「追女朋友如果唱《夜襲》，是要摸到女朋友床上，這我們都很樂見。」當場沙豬現形！發現自己講錯話，史英也當場改口並道歉，「即使追女朋友也反對夜襲」。

韓國瑜以高歌一曲《夜襲》追到老婆．在選舉造勢場合也高唱《夜襲》，炒熱氣氛，效果很不錯，因此頻遭對手陣營砲轟軍國主義，人本基金會更是大陣仗發起連署，痛批《夜襲》傷害台灣民主與政治發展，目前已有39個團體參加署抗議。

不過，史英的兒子史哲，被發現在高雄市擔任副市長一職，史英因此遭質疑，利用人本基金會發動連署反對《夜襲》軍歌，另有私人目的。對此，史英說，會這樣想的人，是小人之心；還說他們父子倆是「君子之交淡如水」，多年不見，在街頭運動才見得到。

史英切割自己的孩子史哲，簡直不可思議，名嘴謝寒冰就在自己的臉書評論，人本基金會應該改名毒絲本基金會比較恰當。網友也酸，「如果跟親生兒子是君子之交，那對台灣的愛應該是路人甲」、「唱夜襲去上床？屎英滿腦上床？」、「又一個X隊友，史哥瑩妹一個樣，英明神武想上床」。

(中時電子報)