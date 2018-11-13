花蓮》打造美崙希望山丘 郭應義一生懸命

花蓮縣議員候選人郭應義希望打造出「 美崙希望山丘」。（范振和攝）

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花蓮縣議員候選人郭應義（右二）富正義感，立委蕭美琴（右一）讚譽有加。（范振和攝）

花蓮縣議員選舉，第一選區17搶9，熱鬧滾滾。其中，民進黨花蓮縣黨部前主委郭應義第1次跳進沸騰的選局，就像他一生懸命，企盼有機會打造「美崙希望山丘」。

花蓮縣下屆縣議員選舉，第一選區應選9席（含婦女保障2席），國民黨籍7人、民進黨5人、無黨籍5人投入選戰，參選爆炸，已被視為花蓮縣一級戰區。

上回民進黨情勢大好，提名方建興、施金樹、莊枝財、劉曉玫等4人，只有方不幸敗北，此次大環境對民進黨極其不利，年金改革、一例一休等政策，均造成民怨四起，但民進黨卻一口氣提名5人，想全數過關，在軍公教族群龐大的花蓮，外界並不看好。

郭應義以「順應民意．義無反顧」為主軸，堅持清廉問政、清白參選，他笑著說，自己是在教育界服務20餘年的窮教員，也只能「清白」參選。由於美崙地區從未產生過縣議員，他希望能出線，以期打造美崙成為最值得花蓮人驕傲的好所在。

郭應義指出，日本東京自由之丘向來以住宅區著名，加上周圍景色優美，交通便利，是東京市區最悠閒的逛街好去處，雜貨、生活用品、美食甜點等，豐富多元，穿梭巷弄間，往往能發掘異想不到的驚奇。

「推動綠色友善城市，催生美崙希望山丘，是我的重要政見。」郭應義說，美崙地區是文教區，他希望區塊整合完備，建構本土的、創意的、美麗的「美崙希望山丘」，比美東京自由山丘。

(中時 )

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