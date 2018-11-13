中國不再打壓作梗 APEC兩岸良性互動

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我國APEC代表團今天由外交部國際組織司司長陳龍錦、經濟部國際貿易局局長楊珍妮召開說明會，針對日前中國大陸在APEC惡意運作否決台灣的倡議，陳龍錦表示，不管是誤解或爭議都已經解決了，「我們希望在APEC架構之下，兩岸能夠維持良性互動。」

我方近年在APEC中針對「婦女經濟賦權」、「發展永續農業」等領域，提出多項倡議，但中國打壓無所不在。外交部長吳釗燮也在媒體專訪中強調，最近中國「小動作很多」，企圖把原來不存在的「一中原則」，塞到APEC組織運作裡。

陳龍錦說，APEC採共識決，只要有人濫用，任何人都可能成為受害者，這是大家都不樂見的結果。不過，在問題解決之後，我方提出的5個計畫就有4個得到APEC基金的挹注，包含中小企業處提出的2個倡議、衛福部中央健保署1個、衛福部國民健康署1個。

陳錦龍同時宣布，我方11日與APEC秘書處執行長Alan Bollard簽署備忘錄，捐贈了70萬美金給APEC基金會，致力於增進APEC地區的市場整合與貿易。Alan Bollard也特別在資深官員會議報告中對台灣參與APEC的肯定。

媒體詢問我方與美中資深官員互動如何？陳龍錦強調，「既然是一起開會，寒暄一定會有」、「交換議題是正常的」。他指出，會議期間有找空擋與4國代表雙邊會，談到雙方如何加強在APEC領域合作，不過礙於雙邊默契，他無法說明是哪些國家。

(中時 )

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