MLB》打第一球！ 林子偉這樣突破打擊低潮

林子偉。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台北報導

紅襪隊林子偉本季雖繳出不錯成績，但他季中其實一度遭遇低潮，連續25打數沒有安打，不過他隨後積極調整打擊策略收到成效，今天（13日）他在返台記者會上說道，當時教練建議他攻擊第一顆球，打擊手感才漸漸提升。

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談到打擊成績的起伏，林子偉透露，「因為不熟悉投手，所以都不打第一顆球，想先觀察，不過跟教練討論過後，他建議我對上三振型的投手盡量攻擊第一顆球，不是三振型的投手可以放掉第一顆。」

林子偉之後在小聯盟嘗試教練的建議，獲得不錯成效，他升上大聯盟後就延續相同攻擊策略。在這之前，林子偉44打數擊出8安打，打擊率僅1成81，而調整過後，林子偉只用了21打數就擊出8安打，打擊率提升至3成8。

面對打擊低潮，林子偉除了修正技術層面，也向總教練柯拉（Alex Cora）請教如何調適心理、如何面對低潮，「教練對我說，過去的就讓它過去吧，這場比賽已經結束了，趕快回家陪家人。」林子偉說。

林子偉笑說：「不過我是場上的一份子，會一直想怎麼會失誤？怎麼會打不好？教練的話聽起來很簡單，但真的要這樣做很難。」

度過高低起伏的一季，林子偉最終與球隊一起享受冠軍的甜美成果，不過他仍期望自己可以更好，談到明年的目標時，他表示：「一年比一年更進步，不要原地停留，希望超越自己的極限、更上一層樓。」

(中時電子報)

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