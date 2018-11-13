竹市》謝文進掃街拜票 新竹有「進」風

謝文進包水餃展示「成果」說「我包的不好！」長輩回說「還是可以吃啦！」引起一陣歡笑。（羅浚濱攝）

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羅浚濱
許修睿、謝文進和許文棟（左至右）在南區掃街拜票，喊出高雄有韓流，新竹有「進（勁）」風，拉抬競選聲勢。（羅浚濱攝）

新竹市長候選人謝文進13日參加光復社區舉辦的長青樂活包水餃活動，陳述為何參加市長緣由，謝並和副議長許修睿團隊及議員許文棟在竹蓮寺上香後，在南區掃街拜票，喊出高雄有韓流，新竹有「進（勁）」風，拉檯競選聲勢。

許修睿說，許明財在4年前競選市長連任，綠營有林智堅和蔡仁堅兩人競逐，許竟然會輸掉，表示許明財5年市長施政不被市民認同，是市民唾棄許明財。

許修睿以「舊菜」比喻許明財，再拿出來會好吃嗎？謝文進是「新菜」，全市有超過9成以上的民眾是沒有政黨黨籍的鄉親，對謝文進有很大的期待。

許修睿指台灣經濟從四小龍之首，掉到四小龍之尾都看不到，產業不濟，30年來，平均所得沒有進步，物價卻不斷上漲，民進黨不拼經濟，只顧藍綠惡鬥，呼籲鄉親這次市長選舉不投藍綠，一定要投給無黨籍，拯救台灣的經濟。

謝文進說，他選議長十拿九穩，會毅然參選市長，就是因林智堅的施政偏離主軸，整個城市發展失去方向，為了新竹市的鄉親，他一定要挺身而出，義無反顧。

謝文進和光復社區長輩一起包水餃，展示「成果」時說「我包的不好！」長輩回說「還是可以吃啦！」引起一陣歡笑聲。

(中時 )

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