台中港三井Outlet雙12開幕 離市區僅25分車程

台中大海線區房市聚焦清水區、梧棲區、沙鹿區，吸引重量級建商插旗推案。圖／曾麗芳攝

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台中港首座大型購物商場三井Outlet Park將於12月12日盛大開幕，佔地約18公頃，第一期將引進專櫃、餐飲、娛樂設施等170間店舖，商場中將設置一座摩天輪，可一覽海景風光。台中港務分公司表示，商場距離台中市區僅25分鐘車程，搭乘大眾運輸交通也可抵達。

日商三井集團在台中港打造綜合型觀光遊憩商場Outlet Park，11月29日起試營運，雙12正式開幕，引進店家包括專櫃有TUMI、The North Face、Timberland、STAGE；餐飲有IVORISH、BULLS、KINTAN BUFFET燒肉、金子半之助、雞三和；娛樂設施有戲雪主題樂園、ASOBI AQUARE，第一期引進店家共有170間。

台中港務表示，三井商場距離台中市區僅25分鐘的車程，搭乘309、310號公車也可到達，目前正在鋪設道路，讓民眾下車後僅需步行150公尺的路途就能抵達。平時公車約20分鐘一班，在尖峰時間時，公車也會加開班次。

台中港務指出，未來搭配三井的加入，將結合周邊飯店、娛樂休閒設施及雙港輕軌捷運、大台中山手線等交通系統，串聯台中港、梧棲漁港、高美溼地、海洋生態館與大甲鎮瀾宮等觀光景點，成為海線觀光遊憩廊帶。

台中港務表示，在三井台中港店營業初期尚不會抽其營業收入，僅有土地出租收入。未來也將持續開創多元遊憩投資商機，並配合政府綠色能源政策作為離岸風電發展的重要基地，成為結合觀光遊憩與綠能的永續港口。

(中時 )

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