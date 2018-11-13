王力宏睽違11年再登金馬！向電影人致敬

2018年11月13日 16:32 中時 林淑娟

《第55屆金馬獎頒獎典禮》將於11月17日晚間7點在台北國父紀念館隆重登場，今年開場表演嘉賓由王力宏擔綱，巧妙的是，他與本屆壓軸演出莫文蔚，兩人皆與金馬舞台睽違11年再度登台。這些年陸續參與不下20部電影演出的王力宏表示：「電影真的是個很迷人、非常需要團隊合作的工作。」藉這次金馬開場表演，將電影歌曲作改編，對電影幕前、幕後的夥伴們致上最高的敬意。

王力宏跨界音樂與電影圈，今年不僅有電影上映，巡迴演唱會也在加緊進行中，提到演員與歌手的身分，他總結兩者經驗各有各的專業要掌握：「不可忽略的是一定要投入感情到歌曲或劇本對白裡，才能讓作品更有生命力。」

他也期待今年金馬頒獎典禮能看到電影圈的夥伴們，透過金馬盛會讓大家再次歡聚一堂，並且帶給大家一個很棒的視聽饗宴。這趟金馬演出後，王力宏表示仍會全心扮演音樂超人，專心在世界巡迴上，期待藉由演唱會把更多好的音樂、華人音樂，推薦給更多的聽眾。

台視連續第9年承製金馬獎頒獎典禮，為打造更華麗動人的視覺饗宴，於金馬舞台首次動用超過千片的LED屏幕，利用多層次的LED結構與細緻的弧形角度，提升整體視覺感受，並與海報、典禮視覺總監方序中合作，設計出五款別具巧思的彩幕動畫，完美契合本屆「光與影」的主題舞台，更大方襯托出所有電影人的榮耀與風采。為呈現優質轉播，台視也動用22部HD高畫質攝影機及2部大型吊臂攝影機、3部SNG車及3部OB車，其中包含一部近期購置打造完成的全新OB轉播車，也將首次為金馬啟動，以最專業的視野展現金馬璀璨！

《第55屆金馬獎頒獎典禮》將於11月17日台北國父紀念館隆重舉行，台視全程LIVE播出，網路直播部分則委由遠傳friDay影音獨家播出，今年亦新增同步手語的服務。其他同步轉播地區還包括中國騰訊視頻、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、以及福斯傳媒有限公司旗下衛視電影台的香港、澳門、泰國、印尼、柬埔寨、菲律賓、緬甸、寮國、美加、紐澳等地區，當晚也都將以HD規格LIVE播出。

(中時 )