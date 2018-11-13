蘇花改最後一座隧道貫通 全線最快2020通車

2018年11月13日 16:35 中時 張祈

蘇花改第8座隧道「仁水隧道」今舉行貫通典禮。（張祈攝）

蘇花改第8座隧道「仁水隧道」今貫通，是蘇花改工程中最後一座貫通的隧道。（張祈攝）

蔡英文總統致贈工程人員慰勞金、加菜金，感謝他們的辛勞付出。（張祈攝）

仁水隧道貫通後，蔡英文總統前往撿拾貫通石。（張祈攝）

蘇花改8座隧道全數貫通！位在花蓮境內、太魯閣國家公園內「仁水隧道」是蘇花改最後一座隧道，經1318天24小時不打烊趕工，今天以碎石機具擊破最後的石牆，完成全線貫通工程，蘇花改全線最快2020年春節前通車。

蔡英文總統、交通部長吳宏謀、公路總局長陳彥伯、蘇花公路改善工程處長邵厚潔及立委蕭美琴、鄭天財、徐榛蔚辦公室助理、太魯閣國家公園管理處副處長張登文、花蓮縣代理縣長蔡碧仲、花蓮縣長候選人劉曉玫等人均出席貫通典禮，與近百名工程人員開香檳歡慶，蔡英文總統致贈工程人員慰勞金、加菜金，感謝他們的辛勞付出。

「離全線通車目標更近了！」蔡英文總統指出，蘇花改工程貫通，實現東部安全回家路的需求，奠定區域發展的前提，在開通同時兼顧生態保育、遺址保存，也是台灣公路工程的典範，未來要嚴格監督管理設備維護，提供民眾真正安全回家的路。

仁水隧道連結和仁至大清水路段，全長2.9公里，因全線位在國家公園境內，行經片麻岩與大理岩交界軟弱帶地質，為依環評承諾，減少隧道開挖體量，採單孔雙向隧道設計，並配有一條與主隧道平行的「安全疏散隧道」。

仁水隧道主隧道開挖高度13公尺、寬度17.5公尺，面積202平方公尺，是目前台灣口徑最大的隧道，未來也將開放給摩托車通行。吳宏謀指出，仁水隧道目前進度推進至83％，貫通後代表已能完全掌握地質結構，後續工程進度更加快進行。

陳彥伯現場簡報仁水隧道工程，細數包括開挖期間遇到巨石群分布、安全疏散道通過行主隧道下等艱困施工，除了2019年可以達到通車標準的工程目標，現場再對民眾承諾，要趕在2020年春節前全線通車。

(中時 )