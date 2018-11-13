陸中央戲劇學院換院長 老院長自提申請

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旺報
呂佳蓉

培育大陸一線明星的中央戲劇學院院長一職近日出現變動，擔任院長已有15年半的徐翔卸任。

昨日大陸教育部人事司在中央戲劇學院宣佈了教育部黨組的任免決定，郝戎任中央戲劇學院院長、黨委副書記，徐翔不再擔任中央戲劇學院院長。郝戎出生於1971年8月，中央戲劇學院戲劇戲曲學專業碩士研究生畢業，教授，2016年8月開始擔任中央戲劇學院副院長。

中央戲劇學院培育了無數大陸明星，包含姜文、劉燁、陳道明、章子怡、鞏俐、孫紅雷、張靜初、陳好等人。

另據微信公號中央戲劇學院文章披露，此前黨委書記、院長「一肩挑」的徐翔最近多次向組織上表示，希望不再兼任院長職務，由更加年富力強的人接任。

對於新任院長郝戎，張東剛指出，郝戎是中央戲劇學院自己培養成長起來的幹部，他理想信念堅定，思想政治素質好，有事業心、責任感，大局意識強；工作思路清晰，視野開闊，有朝氣，有激情，具有較強的組織領導和溝通協調能力；熟悉藝術院校辦學規律，注重將思想政治教育融入人才培養全過程；業務能力強，學術造詣好，作風正派，親和力強，自我要求嚴格。

郝戎在講話中說道，在教育部的支持下，在上一任院領導班子的帶領下，中央戲劇學院成為國家「雙一流」建設院校，體現了大陸對戲劇教育事業的重視，體現了歷代中戲人不懈努力的學術精神，這是這一代中戲人最引以為傲的，中戲迎來了建院以來歷史上最好的發展時期。

中央戲劇學院官網介紹稱，中央戲劇學院是新中國第一所戲劇教育高等學校，是教育部直屬院校，是中國戲劇影視藝術教育的最高學府。

(旺報 )

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