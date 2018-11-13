創業青年力推減塑教育 對話如何愛地球

靈鷲山國際青年團舉辦的「哈佛青年行動講座」，11月23日(星期五)19：30-21：00在新北市宗教博物館生命和平多元空間舉辦。（主辦單位提供）

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旺報

如何從環保進行公益的創業，讓理念成為創業的動機，推廣社會企業的趨勢勢，靈鷲山國際青年團邀約知名環保創業家、好日子共同創辦人簡仲威，分享堅持減塑理念，保有正能量的創業故事；幫助年輕人在困頓的時代找到自己的方向。

簡仲威的創業理念，在於相信沒有人會以製造垃圾為樂，大多數人選擇生活的方式不外乎是為了方便快速，因此團隊設計便利好用的產品，讓環保這件事變得簡單。

簡仲威設計的口袋裡的便當盒及竹牙刷，一推出就受到募資計畫高度關注，創下3 個月內 2000 人支持的環保募資專案，瞄準簡仲威的高人氣，以及節能減碳潮流，靈鷲山國際青年團因此舉行青年對談講座，邀約知名雜誌「秋刀魚」總編輯陳頤華，一起用新世代觀點與談，期以教育青年如何以正念贏得生活上、事業上善循環的成就。

由靈鷲山國際青年團舉辦的「哈佛青年行動講座」，11月23日(星期五)19:30-21:00在新北市宗教博物館生命和平多元空間舉辦（新北市永和區保生路2號7樓）。主辦單位靈鷲山國際青年團希望呼籲青年透過實際的行動展現來激發更多青年

投入愛地球的環保理念。本次講座採線上預約報名，免費入場。報名專線：02-8321-6789分機2170鄭先生，報名網址：https://goo.gl/zrvgQz。

(旺報 )

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