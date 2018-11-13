鄭人碩拉張書偉組「驅魔神探」 徐若瑄吃味：只讓他帥！

演員張書偉、鄭人碩、辛樂兒和導演莊絢維、監製曾瀚賢出席媒體茶敘。（威視提供）

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飾演警探的張書偉找來「黑虎將軍」乩身鄭人碩共同辦案。（威視提供）

電影《人面魚 紅衣小女孩外傳》13日舉行試片，演員鄭人碩、張書偉、辛樂兒和導演莊絢維、監製曾瀚賢出席媒體茶敘，鄭人碩和徐若瑄雖只對到一場戲，2人最近因勤跑宣傳開始變熟，他還炫耀：「女神跟我要電話，但是我很矜持，跟她說之後再給。」讓一旁的張書偉羨慕不已，鄭人碩昨晚還和徐若瑄一起在金馬首映場看片，徐若瑄在片中中邪又被附身，看到最後一幕虎爺大展雄威畫面時，不禁拍他大腿開玩笑說：「特效都是讓你帥，都是讓我醜。」

鄭人碩表示人生只在國小遇過一次靈異事件，爺爺在醫院離世後被救護車載回老家，車子卻突然在路上大迴轉720度，道士提醒恐是有物品遺落在醫院，後來發現是鄭人碩父親第一次花錢送給爺爺的手錶，接著爺爺頭七當天，父母在樓下守靈，他在樓上睡覺卻感受到有人幫他蓋被，雖然沒親眼見到，但他深信是爺爺回來探望家人。

延續《紅衣》系列的親情主軸，《人面魚》中鄭人碩和徐若瑄各自和孩子發展出動人故事，鄭人碩觀影時因父子情淚流滿面還被徐若瑄笑，但片中更加入西方「驅魔神探」的概念，前偶像團體Energy成員張書偉首登大銀幕，和鄭人碩成為追查事件的好拍檔，2人為此事先培養感情，鄭人碩總是稱張書偉是「天團成員」，還打趣說：「我才知道有人偶包可以這麼重！」

鄭人碩故意搞笑說：「快打開他的微訊和臉書，每一張都修圖百分百。」還自稱從對方身上學會許多修圖軟體，張書偉則回嗆：「他都不正經！」透露鄭人碩經常在片場「撩」人，愛嚇劇組，不過也讓原本應沈重的氣氛輕鬆很多，鄭人碩自曝最近在節目把徐若瑄嚇到跳起來，不過監製曾瀚賢強調，此次因無意中選在兇宅拍攝，都有請道長在現場坐鎮，以免發生意外。該片23日上映。

(中時 )

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