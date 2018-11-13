準家衛所長涉學倫爭議 邱垂章聲明否認

2018年11月13日 16:49 中時 游昇俯

防檢局基隆分局長邱垂章聲明稿。-2（防檢局提供）

明（14）日將接任農委會家畜衛生試驗所所長的邱垂章今遭爆料，指其博士論文涉嫌造假或隱匿疫情，且疑似違反學術倫理。邱垂章發表聲明指出，其研究是以家衛所提供不活化的禽流感死病毒，進行疫苗開發，無關疫情隱匿；而且，取得博士學位的過程，均依學校規定辦理，並無違背學術倫理。

立法院時代力量黨團今偕同紀錄片導演李惠仁召開記者會，指將接任家衛所長的防檢局基隆分局長邱垂章於2011年發表的禽流感博士論文，未清楚交代禽流感病毒來源，涉嫌論文造假或隱匿疫情，並且論文指導教授承接農委會研究計畫，疑似違反學術倫理。

邱垂章聲明稿指出，他於95年9月起至100年間奉機關核准進修，取得博士學位，論文指導教授劉得任95年底參與「禽流感疫苗開發計畫」，是配合防疫政策需要，由家衛所擔任計畫整合單位辦理，延續性計畫提報審核時，他的職位僅為技正，對計畫之起始核定，並無影響決定的權力。

針對外界質疑，其論文指導教授劉得任承接多項農委會研究計畫，口試委員鄧明中還是家衛所副研究員，疑似違反學術倫理。聲明稿亦指出，農委會所屬機關各項研究計畫審核，均依公開的委員審查制度辦理，「本人並無准駁計畫權利或安排計畫給老師執行的能力」。

口試委員之遴聘，則是由指導教授依據學校規定尋覓相關專長人士，因鄧明中博士是病理及動物試驗評估專家，故出於學術專業考量而聘任。

聲明並指出，研究實驗所使用的H5N3抗原為「不活化死毒抗原」，是由家衛所統籌供應，提供研究單位進行流感疫苗研發使用；至於其2009年發表於Bio Material期刊之文章，內文提及「實驗病毒材料來自高死亡率雞場」，則應為文字誤植。

聲明強調，有關禽流感隱匿疫情之指控，監察院數年前已有完整調查，有心人在邱垂章奉派接任家衛所所長前散布不實謠言，居心可議，他將保留法律追訴權。

(中時 )