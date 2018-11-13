基隆》謝立功造勢大咖輪番演講　林右昌酸「大家都想睡覺了」

林右昌競選總部下午舉辦記者會，將造勢晚會定調為「歡樂嘉年華」。（李怡萱攝）

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謝立功造勢晚會找來前總統馬英九、前立法院長王金平與新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌到場站台。（謝立功競辦提供）

選舉進入白熱化階段，基隆市長候選人輪番造勢，藍營謝立功10日辦晚會，邀請前總統馬英九等多位大咖站台，綠營林右昌則將在17日舉辦造勢晚會。他表示，晚會除行政院長賴清德之外，只會邀請MOMO家族、奶油獅及乖乖玩偶，暗酸對手「 所謂大咖政治人物演講，大家都想睡覺了！」

謝立功造勢晚會上周六登場，找來前總統馬英九、前立法院長王金平與新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌到場站台，藍營大咖雲集，現場聲勢浩大。

「來點歡樂、有意義的！」林右昌競選總部下午舉辦記者會，他表示，參與選舉已經很多次，造勢晚會太多政治人物，反而會讓民眾厭倦。希望晚會是繽紛幸福的，邀請年輕家長、小朋友一同參與盛會，就像嘉年華一樣。

林右昌今邀請數十位小朋友，和大型乖乖、奶油獅看板開同樂會，他表示，這場造勢活動的意義，代表的是基隆已經從黑暗、不開心，漸漸走向光明、開心、快樂和幸福，而他也透漏，當天也特別邀請15個社區發展協會，在周邊擺攤位，除了吃的、喝的，還有社區自己做的手工點心和逸品，這些收入也會當作公益。

今日來到現場的小朋友們，也都穿上迷你版「我愛基隆二代潮T」模樣相當可愛，潮T背後還增加了隱藏版的布條寫上「全家來投票」，林右昌表示，當天工作人員也都會別上這款特製版旗幟，要用行動來呼籲市民，「投下挺基隆的一票」，也希望藉此一改過去大家對造勢晚會「枯燥乏味的既定印象」！

(中時 )

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