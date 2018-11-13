45公斤邱琦雯是大食怪！奶茶要全糖、一口氣嗑9隻蟹

邱琦雯熱愛海鮮。（艾迪昇提供）

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邱琦雯出道以來始終保持纖瘦身材，常遇到粉絲關心身體健康，怕她吃不飽，但她私下其實是不折不扣「吃貨」！一般女明星為了顯瘦而長期忌口、戒糖，放在她身上完全不成立，她甚至透露：「只要是奶茶或咖啡，含奶的飲料就要全糖，奶茶不甜不好喝啦！」

另外，她鍾愛海鮮，曾一口氣吃掉9隻大閘蟹，「老闆蒸到第4隻怕我太寒會拉肚子，直說夠了吧！但我說還想吃，就不知不覺吃完了9隻」，驚人胃口堪稱特異功能。

邱琦雯坦承愛吃海產，尤其是日本料理，面對生蠔、海膽、蝦、蟹、貝類通通來者不拒。她曾在國外一口氣吃掉2大盅共2斤的淡菜，好胃口讓一旁的老外對她比讚，稱她食量太厲害。她聊起美食，大開話匣，還透露曾同時吃下2隻龍蝦、8顆蒸扇貝，生蠔一次一打沒問題。也因為不愛吃肉，即使是吃火鍋也只吃燙花枝、鮮蚵，她猜測可能只吃低熱量海鮮，才能長年維持165公分、45公斤窈窕身材，她表示維持S號尺碼已經許多年，「以前更瘦，衣服都穿XS號呢」。

有的人會依心情轉變而大快朵頤，但邱琦雯不論心情好壞，只要聽到有海鮮就會開啟大吃機制。她有次為了躲寒流，待在家中不願出門，後來朋友撂下「吃海鮮」，她頂著著冷風，乖乖地出門，她想起滿肚子的長腳蟹、海鮮食物，回味十足嚷著：「吃飽飽覺得出門好值得。」她說著說著，冒出海鮮癮頭，忍不住對海產商家喊話：「快來找我代言海鮮美食，保證吃得美味喔！」

(中時 )

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