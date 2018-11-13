以巴衝突急遽升溫 以色列摧毀哈馬斯軍情總部及電視台

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以色列與統治巴勒斯坦加薩地區的激進組織哈馬斯（Hamas） 12日發生2014年加薩戰爭以來最激烈的交火，造成3名巴人喪生。加薩向以色列發射多枚火箭砲後，以方也以飛彈還擊，除摧毀哈馬斯旗下電視台，也聲稱已成功擊中哈馬斯的軍情總部。

以色列國防軍（IDF）在推特宣稱：「在加薩恐怖份子向以色列發射300多枚火箭砲後，我們以擊中哈馬斯的軍情總部作為回應。這是哈馬斯情報員為了向以色列發動攻擊而蒐集資訊之處」。推文還指控哈馬斯「刻意將總部設置在一間學校旁」。

本次衝突突然升高，起因於以色列特種部隊11日在加薩執行祕密任務，造成7名巴勒斯坦士兵喪生，以軍也有1人喪命。哈馬斯12日展開報復行動，短短24小時內向以色列南境發射逾370枚火箭砲；同時，以色列國防軍也向加薩境內的哈馬斯據點發動70多起轟炸行動。以軍宣稱，攔截了數十枚哈馬斯的火箭砲，其餘砲彈落在空曠區域，僅少數擊中民宅及其他非軍事設施，包括1輛巴士，約20名以色列民眾受傷，還有1名軍人受到重傷。

加薩衛生部則表示，以色列空襲造成3死9傷。哈瑪斯的艾格撒電視台（Al-Aqsa TV）大樓遭到以軍空襲摧毀，以軍宣稱這個電視台是為「哈瑪斯軍事行動」服務。由於工作人員據信在鳴槍示警後撤離大樓，因此目前未傳出人員傷亡。

聯合國秘書長古特瑞斯的發言人表示，古特瑞斯敦促各方展現最大克制，聯合國中東和平進程特使穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）將持續與埃及和有關各方密切合作以恢復平靜。

(中時 )

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