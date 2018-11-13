花博另類亮點！60公斤原木雕成6公斤「破甕」

2018年11月13日 16:55 中時 陳淑娥

「破甕」以2年時間創作，象徵突破傳統束縛，展現了生命力的旺盛。（陳淑娥攝）

吳卿的作品「花瓞綿綿」，由幾千個金雕小物組合而成，十分精緻。（陳淑娥攝）

台中花博開幕以來人潮如織，3大園區各具特色，豐原葫蘆墩園區「囍香逢」館，展出國寶級藝術家吳卿的金、木雕，其中以「減法」創作的木雕「破甕」，更是首次呈現在國人面前，花了2年時間，賦予3000年樹齡黃楊木嶄新生命，吳卿深深觸動觀賞者的心。

吳卿的展出創作理念為「花博花喜‧藝術法喜‧雙囍相逢‧餅藝迎奉」，作品包括金雕的「花瓞綿綿」、「荷生妙有」以及木雕「破甕」，於「囍香逢」第一區亮相，鬼斧神工令遊客嘆為觀止。

吳卿指出，「破甕」是自己20年前的創作，首次在國人面前展出，3000年樹齡的黃楊木，花了2年時間、每天創作8小時，他以「減法」技巧雕出粗陶質感的手拉坯花盆、薄如蠶絲的葉子，以及具生命力的葉脈，將60公斤黃楊木化身為6公斤的「破甕」，深深觸動民眾的內心。

「破甕」突破傳統束縛，更展現了生命力的旺盛，是展場中的一大亮點！此外，作品「花瓞綿綿」則以「加法」創作，由幾千個9999純金的金雕小物組合而成，總重2.5公斤，作品十分吸睛，將雕刻的精神發揮到淋漓盡致。

(中時 )