日企也遭貿易戰拖累！工具機訂單2年來首度下跌

2018年11月13日 17:00 中時電子報 何宜玲

美國與中國一系列的關稅交鋒之後，受到打擊的不只是美企或陸企而已。根據《日經亞洲評論》(Nikki Asian Review)報導，日本的工具機產業受到中國買家擔憂貿易戰況，而延緩下單的影響，目前出現了自2016年11月以來首度下跌的慘狀。

報導說，雖然中國企業對工具機的需求仍未觸底，但是中國買家卻每每在最後的簽約階段猶豫不決、延遲下單，導致日本的工具機訂單出現了近2年來首度下降。也讓日本工具機產業自2017年以來至今年上半年的強勁成長，出現逐步衰退的趨勢。

事實上，美中貿易戰火不斷，已經大幅削弱了中國企業對工具機的需求，也形同扼殺了日本工具機業者最大的市場和重要的成長動力。

日本工具機製造商協會最新公布的數據指出，10月份訂單同比下降了1.1%。其中海外訂單的需求更下降了2.5%。可以看出，工具機行業自2017年以來至今年上半年，強勁成長的力道已逐漸消退了。

而中國被視為這波經濟放緩背後的罪魁禍首，因為儘管這份初步數據沒有看出各國終止訂單的跡象。但是很多陸企都因為目前與美國緊張的貿易局勢，而對於購買工具機的事宜考慮再三，延緩下單。

一位日本工具機製造商高管表示，雖然與大陸客戶的談判往往進行得很順利，但是他們卻很容易在最後一步、打算簽約的時候，開始猶豫不決。因為中國買家對於未來的經濟前景，產生越來越大的不確定感，因此他們對於投資會更加小心謹慎。

然而，一旦這種趨勢延續下去，將會導致未來日本工具機製造商，可能也需要重新考慮他們自己的投資計畫了。

(中時電子報)