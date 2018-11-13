新北》欠稅風波 侯友宜辦公室：主動報稅繳稅絕非欠稅

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中時

媒體今日報導侯友宜「欠稅」，侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，監察委員明確指出「沒有任何侯友宜欠稅的相關資料」，而該媒體竟在毫無資料、毫無証據的情況下，用標題誤導，實為不當，應向社會大眾澄清。

賴冠群表示，監察委員記者會明確說出，該份報告全篇沒有出現任何候選人姓名，對於非屬監察院權責的事項也沒有做出評價意見，其中對於大群館是否違法，是糾正北市府必須對2012年以及2018年兩套標準，至於稅務是「函請財政部督促所屬稽徵機關續處核課事宜」，也未提到欠稅字眼，今日報導顯然就是誤導大眾的行為。

賴冠群說，今年6、7月間，民進黨用全黨之力，利用黨國機器、媒體名嘴扭曲文化大學宿舍案，就連過去20年都合法的事情都可以一夕之間變成非法。過去又昱公司被國稅局核定以23％稅率報繳，為避免再度被抹黑，又昱公司自動將所得稅率高至33％，主動依法繳納，這種用最高標準的作法就是要杜絕惡質抹黑，絕非欠稅。

賴冠群表示，贈與稅的部分，也是原本的股權轉移因為公告現值調整，因此股權轉換超過贈與稅的標準，在主動發現後補繳贈與稅，一切都是當事人主動檢核後發現，就主動通報國稅局繳交，何來欠稅？

賴冠群強調，侯友宜過去從政都用最高標準檢視自己的行為，如今就連主動繳交稅都能遭到抹黑成為是「欠稅」，選舉年真的是見怪不怪。

賴冠群說，年底這場選舉就是要「正步打敗奧步」，尤其整個對手陣營包括中央的民進黨黨政權力結構，從六月份的文大宿舍案、到八月的促轉會變成東廠案、到最近辯論之前又抹黑新莊炒地案，一路的用扭曲、誤導甚至說謊的奧步，企圖誤導民眾，呼籲市民年底一定要用選票，導正惡質選風，支持侯友宜的正向選舉。

(中時 )

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