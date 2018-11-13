手心碰手心！《龍捲風》戴立綱曝韓國瑜「真誠握手姿勢」

2018年11月13日 16:54 中時 林淑娟

戴立綱為配合民眾拍照竟然雙腳下跪。（中天）

高雄熱情阿嬤送戴立綱火龍果。（中天）

九合一選舉邁入最後衝刺階段，各縣市選情持續升溫，其中以高雄市選情最為變幻莫測，中天《新聞龍捲風》本月南下舉辦二場戶外開講，出動雙主持人戴立綱和王又正，兩人踏出攝影棚與民眾互動。戴立綱透露，首場戶外開講挺進高雄鼓山區，高雄市長候選人韓國瑜特地趕來現場，民眾一看到他，立刻上前團團包圍，「一堆人想摸他的頭、摸他的手」，而韓國瑜的「握手」也讓他印象深刻。

戴立綱形容：「他握手是手心碰手心，很紮實的握手，從握手姿勢就知道，這個政治人物是真誠，還是虛偽。」

戴立綱事後也得知，韓國瑜當天其實身體不適，幕僚力勸他休息，但他堅持挺《新聞龍捲風》聽民眾心聲，「當下完全沒發現，他之前的場子也不在鼓山附近，行程又這麼忙碌，能趕來真的很感動，第二場戶外開講到高雄林園，韓國瑜甚至取消前一個行程，提早到現場。」

戴立綱說，戶外開講現場男女老少皆有，滿滿的人潮令他感受到高雄人的熱情，笑說直播結束去上廁所，一路上被民眾包圍要求合照，走回去搭車時更被人潮「卡住」，短短的路程走了20分鐘，最後是製作人上前「搶人」，他才順利搭上採訪車趕搭高鐵；還有熱情的果農阿嬤，連二場送上3顆碩大飽滿的火龍果，讓他備感窩心。

《新聞龍捲風》預計本週舉行第3場戶外開講，工作狂戴立綱依舊活力滿滿，期待再度南下與民眾相聚，不過他透露近來喉嚨發炎，已連續三個星期到醫院報到，一開始醫生建議他多喝水，但後來他向醫生反映喝水沒減緩症狀，他才知道「喝錯水」，是要喝冷水，不是喝熱水。

《新聞龍捲風》昨(11/12)邀請來自高雄大寮的民眾阿崙擔任節目來賓，他為了幫國民黨高雄市長候選人韓國瑜拉票，和朋友交換條件「剃成禿頭」，在網路上引起討論熱潮。阿崙在節目上表示，自己是2個小孩的父親，為了存小孩的幼稚園學費，白天當業務，晚上擺地攤，老婆也兼職賣內衣，白天揹著小孩到捷運附近發傳單，生活過得很辛苦，直到韓國瑜的出現，才讓他看到希望，說到激動處哽咽泛淚。昨《新聞龍捲風》收視成績亮眼，4歲以上平均收視1.26（總收視人口155.8萬人），最高收視達2.0，穩坐同時段節目收視冠軍，主持人戴立綱謙虛表示，他是學氣象出身，看得比較遠，對收視率保持平常心。

選戰最後倒數，《新聞龍捲風》持續深入探討六都選情，關注時事議題，並廣邀各族群、各領域來賓上節目，如北漂族、韓國瑜粉絲頁小編等人，節目收視穩定上升，備受觀眾喜愛，接下來也將不定時舉辦「戶外開講」，前進激戰縣市、傾聽人民聲音。

(中時 )