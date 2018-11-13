新竹市》賴稟豐競選服務處棒球牆好吸睛 全力為竹市蛻變做努力

2018年11月13日 17:25 中時 陳育賢

月底選戰將近，許多候選新人將關注議題、個人特質融入競選辦公室設計，長期推動棒球運動、強調運動向下扎根的新竹市北區市議員候選人賴稟豐，近日獲支持者在辦公室內彩繪棒球運動打卡牆，吸引不少路過民眾及棒球迷駐足欣賞。

賴稟豐此次是投入北區市議員選舉，由於新竹市立棒球場在北區，而他近年也極力推廣社區棒球運動，因此在規畫競選辦公室時，就希望能將棒球元素融入空間設計中，此次獲支持者贊助棒球牆畫，讓他感動不已。

此面棒球牆彩繪的內容是從職棒元年起，曾在新竹棒球場創下個人紀錄以及改寫聯盟歷史的多位球員畫像，包括創下職棒元年連續安打紀錄的鄭幸生、擊出職棒史上新竹棒球場第1支全壘打的王光輝、在新竹棒球場創下無安打比賽的曹竣揚，以及分別創下100支全壘打的彭政閔和200支全壘打的張泰山。

賴稟豐表示，牆面彩繪除了棒球元素之外，更希望呈現新竹棒球場在地特色與人文色彩。因此將新竹獨有的幻象2000以及場邊特有的都城隍廟號角應援團融入畫作，同時也將近年來電影流行的彩蛋概念藏在裡面。

畫中唯一非球員身分的素人角色，是過去長期負責管理維護新竹棒球場的曾文明先生。賴稟豐表示，新竹棒球場的輝煌，除了球員在場上的攻守馳騁接受場邊球迷喝采外，曾文明先生就是無名英雄一樣守護維護球場設備，讓球員和球迷得以在新竹棒球場享受棒球饗宴。

為賴稟豐競選服務處畫下巨幅棒球畫的支持者表示，棒球場的比賽跟以前的民富夜市是我們在地人的記憶，所以，她選擇用這樣的方式，來幫助1位未來有機會可以協助更多小朋友逐夢的候選人。

完成的這副壁畫，在爬上爬下製作的過程中，其實她很想傳達給鄉親朋友們1個想法，

大家是否可以跳脫過去選舉的思維，給1個不同的契機，讓新竹市能夠繼續蛻變再生。

她親自畫下這副3米高，5米寬的新竹人共同的回憶，這是她寄予這位候選人若當選後，可以努力完成新竹市蛻變的期待。

(中時 )