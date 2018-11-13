要求復和遭拒 男子殺害前妻自首判8年

高男殺妻後企圖割腕結束生命，因符合自首要件，一審遭判刑8年。(林和生翻攝)

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39歲男子高志宏今年5月與前妻要求復和遭拒，竟親手勒斃對方，更拿出料理刀企圖割腕結束生命，過程中疑因疼痛難耐，主動報警自首，屏東地院法官經開庭審理，認定符合自首要件，且審理期間已獲被害家屬原諒，13日一審依殺人罪判處8年徒刑，全案可上訴。

警方到場時發現男子趴在死者身上，已奄奄一息，根據鄰居指出，高男與38歲蔡姓前妻結婚多年，育有就讀小四及幼稚園大班的一對子女，4年多前1家人從外地搬來事發地點，與周遭互動良好；蔡婦平時在自家神壇擔任宮主、兼任神明乩身，為人收驚祭改，高男則在一家素食餐廳擔任廚師，但因餐廳收攤而待業。

今年初死者頻頻回到娘家喊著要離婚，家人則勸說「囝仔都生了，就要忍耐一點」勸她以家為重、以和為貴，但雙方仍在4月辦妥離婚手續，正尋找適合房子準備搬出，沒想到卻發生憾事。

前一天凶嫌在臉書上Po文「不想再一直累下去，拜拜了」，未料真的發生憾事。凶嫌母親聽到兒子親手殺死媳婦，全程只有嘆氣，對於兒子為何痛下殺手感到無法理解？

承辦員警則表示，案發現場在2樓主臥室，死者身上並無明顯刀傷，僅頸部有勒痕；至於高男行凶後企圖自盡，拿出一把長約30公分料理刀往左手腕割去，因傷口極深，鮮血瞬間噴濺整片牆壁。

(中時 )

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