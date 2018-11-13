老翁久病厭世跳河員警前來搭救 他怒「怎麼還淹不死」

2018年11月13日 17:16 中時 陳淑芬

台中市第一分局公益派出所警員日前夜間巡邏，行經麻園頭溪，隱約聽到求救聲，沿著工作梯下至溪底探查，發現溪中有1名老翁載浮載沉，不顧危險要將他拉起，老翁一度拒絕，還情緒激動憤怒說：「都跳水了，怎麼還淹不死？」，員警安撫老翁情緒，奮力將他拉起及時挽回一命。

第一分局公益派出所警員日前巡經忠明南路與向上路口停等紅燈時，聽到麻園頭溪中有微弱的呼救聲傳出，經搜尋果然發現有名老翁下半身浸泡在溪水裡，隨時有可能被溪流沖走，因情況緊急，立即沿著工作梯下至溪底搶救。

73歲的林姓老翁看見員警前來，竟情緒激動的自責：「都跳水了，怎麼還淹不死？」，員警伸出雙手要拉他上岸，但老翁擔心員警力氣不足會被自己拉下水而不願配合，經員警耐心安撫後，奮力將老翁救上岸來。

老翁獲救後，傷心不斷喊痛，還說；「不想活了」，年輕時車禍受傷脊椎開刀，沒想到年紀大了出現後遺症，近幾年疼痛難耐，四處求醫卻無法根治，當天清晨痛醒，痛苦厭世，才獨自外出到河邊輕生。員警仍舊耐心相勸、勸老翁多想想熟睡中的家人，老翁心情逐漸平復返家。

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(中時 )