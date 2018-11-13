雲林》李進勇：唯有綠色執政才有能力魄力解決多年沈痾

雲林縣斗南鎮小東工業區延宕40多年未開發，13日終於動土，縣長李進勇說，只有綠色執政才有魄力和能力解決多年沈痾。（許素惠翻攝）

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延宕40多年的雲林縣斗南鎮小東工業區13日動土開發，開發業者森榮營造公司提供地方回饋金，由縣長李進勇及斗南鎮長張勝雄（中、右）代表接受。（許素惠攝）
延宕40多年的雲林縣斗南鎮小東工業區13日動土開發，地主及地方居民關心開發規畫。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮小東工業區編定40多年遲未開發，經縣府以市地重畫解套，13日終於動工，縣長李進勇強調，只有綠色執政才有能力魄力解決多年沈痾，完工後除公共設施外，尚有32公頃乙種工業及產業專區用地等，可增加地主收益、創造就業機會、帶動地方發展。

動工儀式吸引許多地主及地方居民關心，見證雲林縣政發展的新里程碑，開發業者森榮營造公司特地分別回饋大德工商、文安國小、小東工業區太子慈善協會，以及斗南小東里優秀學子獎助學金、安全導護基金、寒暑假安心午餐、清淨家園基金、AED設備等，期待與在地共榮發展。

李進勇表示，小東工業區編定已經逾40年，延宕多年遲未開發對於當地發展形成很大的阻礙，前縣長蘇治芬任內與斗南公所達成共識，以市地重畫方式經過層層的關卡核定，終於解套，45公頃中13公頃是公設，餘為建築用地可供乙種工業區、產業專用區與加油站專用區使用，除增進地主收益也將帶動地方的發展。

李進勇強調，小東工業區延遲數十年，如今能動工開發，也證明唯有綠色執政，才有魄力及能力解決多年沈痾。

地政處長蘇瑞元表示，計畫區內亦闢建28米寬綠園道串穿聯繫全區，有如重劃區之「黃金扭帶」，東臨省道台一線、西可銜接國道一號對外長程聯繫，提升沿線土地價值與工商業活動，未來發展將指日可待。

(中時 )

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