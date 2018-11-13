台南市》出席國圖南分館奠基 黃偉哲要串聯場館經濟

2018年11月13日 17:28 中時 洪榮志

民進黨台南市長候選人黃偉哲13日參加國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心奠基典禮時表示，未來如果擔任市長，除將全力推動國圖南館新建工程，確保於2021年如期完竣啟用外，還將以國圖南館串聯大新營地區的「場館經濟」，讓大新營透過觀光活絡經濟。

黃偉哲表示，他是出身溪北的子弟，更是溪北鄉親栽培出來的民意代表，對於溪北的發展特別重視。台南未來最重要的工作，就是要有感實現「區域均衡」。行政院已通過2019年為「地方創生」元年，未來將盤點各區的特色資源，結合「民生、產銷與觀旅」，讓鄉親好生活、讓青年好就業、讓農民好銷售、讓商家好繁榮。

黃偉哲指出，未來會串聯區域場館經濟，讓大新營的文化及觀旅資源不再單打獨鬥，而是透過物聯科技數位整合，提供充分完整觀旅資訊，並持續提升公共運輸系統，打造以新營為核心包覆大新營地區的公車路網。

黃偉哲還說，要實現「場館經濟」，除硬體的串聯外，軟體的觀旅體驗也要精緻化，這將是未來大溪北「地方創生」的重點。他將以「三農新政」推動智慧農業、青農學堂和創生農村，促進青農、青創和文創返鄉深耕；從文史觀旅、產業發展到地方創生，多元途徑來實現「區域平衡」。他還強調，要讓更多的政府資源、更多的民間力量進入溪北，才能讓溪北鄉親感受到溪北的進步。

(中時 )