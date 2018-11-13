台南市》出席國圖南分館奠基 黃偉哲要串聯場館經濟

民進黨台南市長候選人黃偉哲出席國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心奠基典禮。（黃偉哲團隊提供）

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民進黨台南市長候選人黃偉哲13日參加國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心奠基典禮時表示，未來如果擔任市長，除將全力推動國圖南館新建工程，確保於2021年如期完竣啟用外，還將以國圖南館串聯大新營地區的「場館經濟」，讓大新營透過觀光活絡經濟。

黃偉哲表示，他是出身溪北的子弟，更是溪北鄉親栽培出來的民意代表，對於溪北的發展特別重視。台南未來最重要的工作，就是要有感實現「區域均衡」。行政院已通過2019年為「地方創生」元年，未來將盤點各區的特色資源，結合「民生、產銷與觀旅」，讓鄉親好生活、讓青年好就業、讓農民好銷售、讓商家好繁榮。

黃偉哲指出，未來會串聯區域場館經濟，讓大新營的文化及觀旅資源不再單打獨鬥，而是透過物聯科技數位整合，提供充分完整觀旅資訊，並持續提升公共運輸系統，打造以新營為核心包覆大新營地區的公車路網。

黃偉哲還說，要實現「場館經濟」，除硬體的串聯外，軟體的觀旅體驗也要精緻化，這將是未來大溪北「地方創生」的重點。他將以「三農新政」推動智慧農業、青農學堂和創生農村，促進青農、青創和文創返鄉深耕；從文史觀旅、產業發展到地方創生，多元途徑來實現「區域平衡」。他還強調，要讓更多的政府資源、更多的民間力量進入溪北，才能讓溪北鄉親感受到溪北的進步。

(中時 )

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