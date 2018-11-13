大群館糾正案爭議 監委高涌誠澄清：無選舉考量

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監委高涌誠昨發布新聞稿，針對文化大學租用大群館作為學生宿舍引發爭議糾正台北市政府。高涌誠今下午再度針對本案舉行記者會，澄清調查報告並未認定大群館作為學生宿舍有無違反規定，也未認定新北市政府城鄉發展局副局長汪禮國有關說證據。

對於媒體報導侯友宜欠稅，高涌誠則重申，因調查報告依稅捐稽徵法有保密規定，因此「有關文大大群館所設租金收入疑義，業經本院函請財政部督促所屬稽徵機關續處核課事宜。」

高涌誠指出，關於大群館以集合住宅作為學生宿舍使用，調查報告並未認定有無違反「台北市土地使用分區管制自治條例」規定，僅就台北市政府在相同事實、相同法令下，分別於2012年及2018年做出不同處分，傷害政府公信力、致生人民困擾而提出糾正。

至於汪禮國2018年6月兩次主動聯繫前往台北市政府，關心他2012年任台北市都發局科長職務期間經辦案件，調查報告並未確認有關說證據，是針對汪的「外觀行為」引人非議，是否違反公務員服務法規定提出質疑，並要求新北市府查明。

高涌誠強調，調查報告在上週委員會就已通過，是按排定的行政流程處理，並無任何選舉因素考量，報告內容也從未談及「某候選人」姓名，應屬公正客觀。只是上週委員會討論時，有委員要求若媒體引用與調查報告內容不盡相符，就應主動澄清，今天上午的院會也有委員提出臨時動議希望他澄清，因此才舉行記者會說明。

(中時 )

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