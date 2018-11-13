查賄大有斬獲 南投國姓鄉疑招待百人旅遊 公所買單

2018年11月13日 17:21 中時 楊樹煌

▲國姓鄉公所選前舉辦村鄰長金門行文康活動，不料傳出疑似賄選案正由檢方偵辦中。（楊樹煌攝）

選前最後時刻，檢警調查賄大有斬獲，有國姓鄉長、中寮鄉民代表及仁愛鄉村長等候選人分別被查獲疑似賄選，其中國姓鄉最特別，檢警調及廉政署共同查獲疑有百餘名村長、鄰長，選前接受招待赴金門3天2夜遊，並受贈金門土產及現金500元，因涉案人數眾多，連日來正由檢方分批約談，深入調查偵辦中。

檢警調為端正選風，雷厲風行展開查察賄選行動，中寮鄉查獲某鄉代候選人之母楊婦，以每票1千元代價給4位選民；仁愛鄉某村長候選人透過蔡姓樁腳及蔡婦以每票1千元代價買票，經在蔡男住處查鎮獲現金2萬4000元，3人涉嫌重大，楊婦被檢察官諭令8萬元、蔡男和蔡女各以3萬和1萬元交保。

國姓鄉經檢警調及廉政署共同查獲，選前有百餘名村、鄰長，疑接受招待赴金門3天2夜遊，旅費每人1萬2千元全部由公所支付，每人並都獲贈香酥貢糖及高梁麵線各1包的禮物，其中不少人還附贈1包內有500元的紅包。

檢警在調查中發現，國姓鄉公所往年村鄰長文康活動的經費預算都編列約91萬元左右，但選舉年，村鄰長活動預算卻異常編列高達200餘萬元，經檢連日分批約談村鄰長時，有收到500元現金紅包的村鄰長和家屬，有的說是生日禮金、有的說是敬老金、也有的說是旅遊剩經費退給大家，各種說法不一。

但他們都不否認，在金門高坑金牛風味餐用餐時，有位樁腳村長向大家公開表示，鄉長是講話算話的人，大家都要力挺他，明年村鄰長自強活動定會更好，還會幫大家提高鄰長津貼1,000元；有位村長並指出，鄉長也當場向大家表示，要增加的1,000元津貼，公所的錢已都準備好了。

公所相關人員和鄉長對金門旅遊事，都指是鄉公所每年例行的文康活動，至於500元紅包，他們都辯稱是預收門票及旅行社溢收的退款，和選舉無關，但警方在初步偵訊後仍不排除涉嫌賄選，而依違反選罷法將鄉長移送法辦；由於涉案的村鄰長達百餘人，目前仍由檢方分批傳喚當事人和村鄰長到案，深入了解中。

(中時 )