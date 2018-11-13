基隆》民進黨鬧內鬨？齊拜票竟P掉同黨候選人

民進黨基隆市仁愛區議員候選人鄭文婷的臉書粉專PO出拜票照片，但畫面中卻將同黨、同選區的現任議員游祥耀給打碼、P圖。（翻攝自鄭文婷律師臉書）

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民進黨基隆市仁愛區議員候選人鄭文婷（中）的臉書粉專PO出拜票照片，但畫面中卻將同黨、同選區的現任議員游祥耀（右一）給打碼，徒留自己跟市長林右昌（左一）等人的合影。（翻攝自鄭文婷律師臉書）
民進黨基隆市仁愛區議員候選人鄭文婷（左二）的臉書粉專PO出拜票照片，但畫面中卻將同黨、同選區的現任議員游祥耀（右二）給P上「害羞貼圖」，徒留自己跟市長林右昌（中）等人的合影。（翻攝自鄭文婷律師臉書）

民進黨基隆市仁愛區議員候選人鄭文婷日前和基隆市長林右昌，以及同黨、同選區的現任議員游祥耀，一同前往仁愛市場掃街拜票，但事後她在臉書PO出合照，竟直接將游祥耀打馬賽克，只留自己與林右昌，並表示「我會做得更好」，遭外界質疑2人「面和心不和」。

鄭文婷9日在自己的臉書粉絲專頁「鄭文婷律師」PO出6日與林右昌、游祥耀一同至仁愛市場掃街拜票的合照，其中有2張明顯經過後製，第 1張將游祥耀整個人打碼，第2張在游的頭部放上「害羞貼圖」，有網友看後截圖，貼在游祥耀臉書留言串指出「阿耀不見了。」

「我覺她這樣真的很幼稚！」游祥耀表示，黨內並沒有內鬨，他與鄭文婷也沒有過節，但鄭竟然把他P圖，顯得很幼稚、信心不足，且敗象已露，他與鄭平常都各跑各的，很少遇到，只有在市長林右昌來的時候才會見到面，然而鄭也會刻意擠在市長旁邊。

游祥耀嘆，雖然同黨之間會競爭，「但她這樣把我臉蓋住，也不會多1票阿！」並直指鄭與民進黨淵源不深，鄭先前打國民黨議員張芳麗「廢掉三坑站」的議題，已經很舊了，張芳麗本意也不是要取消三坑站，若鄭覺得有效就繼續打吧。

鄭文婷則說，她知道有P圖這件事，但是誰P的還要再問競選團隊的同仁，至於游說她很幼稚，這可受公評，游想怎麼講，她也不會干涉，但強調自己已入黨20年，不懂要多久才算淵源夠深。

鄭文婷還說，她和游今早有一起去魚市場拜票，游的妻子3、4年前住院時，她也有送蘋果去探病，「可能真的不熟吧！」不過還是要強調，2人都是同黨同事，沒有任何心結，自己也不會信心不足，游有自信，那就恭喜。

對此，有媒體將P圖照片給林右昌看後，林先是一愣，之後表示「不曉得這個狀況，不清楚！」，照片可能是網路造謠，記者進一步指出照片來自鄭文婷臉書，他則認為「黨內同事競爭只要理性、公平，不會特別去調解」，至於候選人的個人行為看看就好。

(中時 )

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