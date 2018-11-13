第19屆金手指獎魔都點睛 全場大獎在鼓掌聲中誕生

2018年11月13日 17:35 中時電子報 綜合報導

2018年世界華文創意大會，第19屆金手指獎總決審於11月10日在上海舉行。

第19屆金手指獎總決審於11月10日在上海舉行

作為數位創意領域獎項的開創者，金手指獎19年來專註於網絡溝通方式的探索，鎖定數位營銷新動向。評審會希望透過年度優秀作品的選拔，呈現數字創意的精彩、特殊與整合，以此致敬優秀的創意和創作團隊。來自兩岸四地的15位創意大咖們將從1300多件參賽作品中評選出年度最大獎、年度最佳廣告主、年度最佳代理商等重磅獎項。

大會執行長、旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司總經理林淑黛女士

大會執行長同時也是金手指獎項的發起人林淑黛女士希望大家一起攜手努力，共同營造數字營銷領域的大趨勢，使數字載體與頻道都已蓬勃發展、百家爭鳴。

好創意源於好標準

數位創意風起雲湧，而金手指則一直致力於在復雜的市場環境中定義數位廣告的高標準。此次金手指獎共分為行銷類、創意類、應用類3大參賽類型，共22個大項，涵蓋了數為廣告和消費者的方方面面。大會過程中，評委各抒己見，探討心中對於優秀數位廣告的那一把尺！

大咖們心中一把尺

看的時候會讓我點頭，看過之後不忘，討論的時候有推動它的沖動。吳孝明/ 熊貓傳媒集團 首席執行官 聯合創始人

好作品必須是當之無愧的，對消費者來講能夠打動她們的。 張誌弘/ 臺灣數位媒體應用暨營銷協會、大亞創業投資股份有限公司榮譽理事長、執行合夥人

讓我看到會覺得「wow，我怎麽會想不到」。的就是好作品。 張誌浩/ 麥肯傳播集團 執行長

好作品就是第一眼看去心中那種毋庸置疑的感覺，好字自然會從心中跳出來。 李實衍/聯樂數位營銷 執行創意總監

好的作品都是為了改變消費者的心智，感謝網絡技術的發達幫我們看到好作品的參考依據。 鄭子拓/小米公司 廣告銷售部全球營銷中心總經理

好的作品能夠觸發消費者深層次的思考，能夠轉變消費者的心理和行為。 黃麗萍/Omnicom Media Group 執行長

我認為好的作品可以打開心門，激發人們的欲望，激發消費者的痛點、爽點、爽點。往往具有四兩撥千斤的作用。張欣欣/北京微夢創科網絡技術有限公司 微博客戶市場和服務中心總經理

有驅動力，能夠驅動思考、討論，最後驅動行動。黃敏尉/安索帕中國集團 首席執行官

好作品應來自對生活的觀察，共性是打動人心，作為商業作品，品效結合。 吳荻/美團點評戰略KA 市場總經理

好作品是看到時非常touch，idea好，無論是技術上還是內容上，從品牌上直至TA。張嘉文/統壹數網股份有限公司總經理

引發共鳴、引起討論的就是好作品。李海峰/北京網易傳媒有限公司 行業市場部總監

創意的發展對於用戶的選擇時間是很短的，所以好的作品要讓消費者快速感動。黃聖凱/ 中時電子報 數為媒體事業產品營銷 廣告業務部副總經理

好作品應該是動人的，更是有效的，為消費者服務，不依靠技術。孫鑫/華陽聯眾深圳公司 ECD

好作品會開啟對話，它會啟發我們想到很多，走到我們心裏。 周麗君/臺灣電通首席創意長

好作品前所未見，打動人，消費者能夠願意討論與分享。 詹朝棟/電通X-line新極現廣告 創意長兼執行長

評審合照

評審互相討論參賽作品

評審互相討論參賽作品

評審互相討論參賽作品

評審互相討論參賽作品

真大獎值得被討論

在金手指獎評委主席吳孝明的帶領下，經過12個小時的馬拉松式評審，此次金手指獎共選出各類項金手指獎, 評審討論過程激烈異常, 評審針對屬意的作品表達支持意見, 經過討論後投票終於達成共識，可以說是含金量最高的一屆。

主席吳孝明表示，今年金手指獎的案例超過往年，在評審過程中我們也發現作品質量提升了非常非常多，因此這對我們而言難度也非常大，在互聯網如此繁榮的當下，我們發現很多的案例不僅是大而全更是小而美，尤其是短視頻領域更為突出。優秀的案例往往善於利用很短的時間清楚地表達出品牌的主張，從而在社交媒體上快速引爆！

提及全場大獎的評選，吳孝明表示，以往全場大獎的產生往往伴隨著激烈的討論甚至爭執，而今年的評選評委們則很快達成了共識，有種英雄所見略同的意味。我們相信，這個在跨媒體平臺得以飛速傳播的案例不僅作為今年金手指獎全場大獎當之無愧，更可以擔得上過去一甚至是未來一年數字營銷創意的標竿。

評審互相討論參賽作品

作為數字創意獎項的開拓者，金手指廣告獎長期觀察數字營銷領域的演進，從早期單純的網絡廣告，到近年來的移動平臺、數位互動、O2O、整合營銷…等，從技術出發的數字營銷型態一直在演化，技術的更新與創新更是日新月異，但是與消費者對話以及彰顯品牌的兩大本質一直沒有改變，金手指廣告獎希望能夠藉由獎項與論壇的舉辦，結合相關產業的力量，共同在數字營銷領域的時代巨輪中，扮演一種驅動的力量，共同為數字營銷領域的發展盡一份心力。

(中時電子報)