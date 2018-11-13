仰德大道4死車禍 監委要求交部檢討

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去年7月19日，陽明山仰德大道發生混凝土泵浦車衝撞3部自小客車及2部重型機車，釀成4死、3重傷及5傷害重大車禍，但交通部對於混凝土泵浦車定期檢驗機制淪為形式，相關因應管理作為嚴重不足，監察院交通及採購委員會今通過監察委員林雅鋒、江綺雯所提調查報告，要求交通部確實檢討改進。

監委指出，公路總局為確保混凝土泵浦車車輛安全，雖訂有定期檢驗機制，但業者擅自加裝混凝土泵浦車額外作業設備情形相當普遍，且為符合檢驗規定，定期檢驗時拆卸加裝設備。實務上多數並未以他車載運拆卸設備到工地加裝，而是以原車加裝額外設備，直接至工地進行混凝土灌漿等作業，衍生車輛超載行駛等交通安全問題。公路總局定期檢驗機制已淪為形式，相關因應管理作為嚴重不足，核有重大疏失。

監委指出，公路總局以行政處分附加附款方式，於2018年1月5日律定「混凝土泵浦車定期檢驗車重處理原則及配套措施」，但車重超過總重時，仍依處理原則及配套措施判定為合格，但要求業者應提出車輛汰舊換新時程計畫書及自負行車事故責任，附款顯然不符定期檢驗實施目的，行政處分欠缺正當合理性。

監委也表示，交通部督導混凝土泵浦車車輛規格及法規調和國際法規等行政作業，有欠積極，難以因應長期以來國內高樓建築與公共工程所需混凝土泵浦車需求，並造成業者實務困擾，應確實檢討，並從速改善。

同時，公路總局對於車輛安全管理雖有定期檢驗，但檢驗時無須出具保養紀錄，檢驗不合格項目又以煞車力不足為首，總體或各別不合格率總計高達66.45%，且攸關車輛安全運作零件無法憑外觀目視進行檢驗確認，為確保車輛得以正常及安全運作，有檢討必要。

(中時 )

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