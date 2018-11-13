角膜內皮細胞移植 拯救阿嬤視力

2018年11月13日 17:30 時報周刊 邱玉珍

81歲陳奶奶開心地說，角膜移植後終於可以看到螞蟻了。(國泰醫院提供)

81歲的陳奶奶做完白內障手術後，以後人生自此可以看見光明。沒想到，右眼出現紅腫、灼熱感、流眼淚等不適症狀，到醫院檢查才發現，原來是發生角膜水腫併發症，視力僅剩0.01，只能辨認手指的數目，嚴重影響日常生活。

經醫師評估，醫師建議阿嬤做角膜內皮細胞移植手術(DSAEK)，術後一個月視力恢復到0.5，陳奶奶開心地說:「以前小孩跟我說桌上的螞蟻，我都說那裡有，我都沒看到，角膜移植後可以清楚看到桌上的螞蟻。」

「非常謝謝醫師替我做移植手術，讓我重見光明。」陳奶奶臉上堆滿笑容說。替陳奶奶進行角膜移植的國泰醫院眼科主任侯育致表示，超音波白內障乳化手術安全性很高，正常人角膜內皮細胞數目每毫米平方2000個以上，在白內障手術過程中，或多或少的減少與傷害角膜內皮細胞。

但絕大多數的白內障手術很少引起角膜水腫，只有極少數患者因內皮細胞嚴重受損或本身內皮細胞先天不良如角膜失養症、虹彩炎、青光眼…等患者，影響其排水功能，水分無法排到前房，造成角膜水腫，而導致視力模糊，疼痛等不適症狀。

侯育致強調，針對此角膜水腫病變，過去是施以傳統的穿透全層角膜移植手術，將捐贈的角膜作環切，取出中央部份直徑約7~8毫米的正常角膜，再將患者的角膜中央部份也作環狀切除，並植入角膜縫合約16針左右，一年後才恢復正常，而且會造成400度的散光。

新一代的DASEK手術沒有大幅改變患者角膜的弧度，因此不會像傳統角膜移植手術那樣，術後大幅度的增加散光度數；同時因為只縫3針以下，傷口小，較不容易發生穿透全層角膜移植出現的術中大出血和術後傷口裂開的情形；此外尚有排斥較少、視力恢復快等優點。

侯育致進一步指出，DASEK適用於因角膜內皮細胞喪失功能而引起角膜水腫病人，例如富克氏角膜失養症(Fuchs’ Corneal Dystrophy)、青光眼雷射後引起角膜水腫、白內障術後角膜水腫，或其他原因引起角膜水腫等患者，可透過角膜移植重見光明。

最後，侯育致表示，台灣國家眼庫已成立4年了，會做仔細檢查來確保移植角膜適合移植，但國內捐贈者太少仍有部分需外國眼庫幫忙，為了挽救角膜失明的人，呼籲民眾發揮大愛，鼓勵家人親屬簽署器官捐贈同意書，簽署器官捐贈卡，健保IC卡加註即可。

(時報周刊)