度量衡將大變革 公斤不用鉑銥原型

國際公斤原器被保護在3個玻璃罩裡，但是它不是就一直擺著，會需要拿出來用，然而即使再怎麼小心防塵，仍然會有雜質附著而影響精確度。(圖/國際度量衡標準局)

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中時電子報

國際度量衡大會（CGPM）宣布，在下週舉行的會議上，將會重新定義公制系統中的四個基本單位：安培(ampere)、公斤(kilogram)、莫耳(mole)，和凱氏溫標(kelvin)，其中公斤的變動最大，因為將要廢止具體的鉑銥金屬原型器。

路透社報導，公斤的確定標準，正安置在巴黎郊外的一個金庫中，那是一枚閃亮的鉑銥金屬原型器，稱為國際公斤原器(International Prototype of the Kilogram，簡稱IPK)，所有現代質量測量都可追溯到它，從幾微克的藥品到幾公斤的蘋果和梨，以及數噸鋼或水泥，都以它為標準，所有使用公制單位的國家與團體，都會依這枚公斤原器另外製作合格的仿品，台灣也有一枚公斤原器，是在1995年從國際度量衡局購得的編號第78號的公斤原器，目前保存於竹工研院的國家度量衡標準實驗室中。

為了防塵防潮，公斤原器被3個鐘型玻璃罩給保護著，然而即使如此，在精確尺度的標準時，這個原器仍然受到灰塵與雜質的影響，表現得並不準確，雖然在較大尺度的度量中沒有影響，但是在微克階段就會誤差很大。因此科學家們在去年開始，就在討論如何擬定更新公斤的定義，他們需要更加精確而不變的東西。

1公斤=1000公克?! 國際度量衡明年將改變

在巴黎凡爾賽宮舉行的國際度量衡討論會上，週五將會投票表決，將以「普朗克常數」(Planck constant)作為新的公斤衡量標準，他們將以最精準的基博爾天秤(Kibble balance)來測量。然而，測定精準的普朗克常數需要很多年的工作，才能對新定義進行微調，以確保轉換順利進行。

未來的公斤,將以最精準的基博爾秤來確定。(圖/英國國家物理實驗室)

不過，這些都是科學家的工作，對於普通消費者來說，絕對沒有任何變化。

(中時電子報)

文章來源：Scientists to swap dusty old kilogram for something more stable

文章來源：質量的單位：千克(kg)

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