國圖南分館奠基 市議員憂運動場地遷建進度趕不上

2018年11月13日 17:51 中時 莊曜聰

國家圖書館南部分館13日舉行奠基儀式，市議員蔡育輝質疑後續運動場地遷移都還沒下文，就舉行奠基儀式，感覺有選舉考量，他要求先建球場，再蓋分館。（莊曜聰攝)

國家圖書館南部分館際國家聯合典藏中心場址落腳台南新營，未來將以鑽石級綠建築規格打造全台首座循環圖書館，預計在2021年底完工啟用，從去年2月選定場址後，不到1年時間已完成先期規畫，效率奇佳，雖尚未選定工程單位，13日仍在台南舉行奠基儀式，場面頗為盛大，台南市議員蔡育輝則質疑，原址上的體育場館遷移問題尚未解決，就舉辦奠基，感覺是選舉考量，他要求先建球場，再建分館。

奠基儀式上，中央部會出席的有教育部次長林騰蛟、國圖館長曾淑賢，在地則邀請立委黃偉哲、葉宜津、陳亭妃及台南市議長賴美惠、市議員賴惠員、蔡育輝以及當地里長多人受邀，並動員不少鄉親參與，場面熱鬧。

國圖館長曾淑賢致詞時提到，行政院要求工程要在2021年底前完工，目前進度順利，期許這座鑽石級的綠建築可成為兼具創新及環境永續特色的循環圖書館，成為其他國家學習標的；教育部次長林騰蛟表示，國圖南分館占地5.71公頃，預計投入42.8億預算，對提升南市教育文化有幫助，未來希望結合附近學校及民眾，善用這座圖書館的資源。

國圖南部分館從決定場址到後續規畫，效率飛快，讓許多人嘖嘖稱奇，現在選在動土之前，熱鬧進行奠基儀式，市議員蔡育輝指出，樂見國家級建設落腳，但原場址上的壘球、網球、籃球場地遷建計畫還未完成，相關工程單位也未選定，就忙著舉行此儀式，莫非有選舉考量？他要求應完成球場遷建，國圖分館再動工。

南市體育處則回應，目前運動設施及場地遷移部分已經進入招標作業，有些則在都市計畫審議階段，未來也會與國圖保持聯繫，不會出現空窗期，保障民眾相關權益。

(中時 )