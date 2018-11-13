SBL》新賽季雙洋將 6隊符合405公分限制

2018年11月13日 17:40 中時電子報 黃邱倫

第16季SBL超級籃球聯賽即將在本周末(17日)於桃園巨蛋開打，由於本季改採雙洋將制度，總和不得超過405公分限制，因此中華藍球協會13日安排7支球隊洋將量身高，經過測量後，除了金酒還有1位洋將尚未報到外，其他6隊皆符合標準。

中華籃協公布各隊洋將身高測量結果，璞園小洋將瓊斯(Emanuel Jones)195公分、大洋將麥克(Michael Holyfield)208公分，合計403公分；富邦小洋將基斯(Shaquile Keith)194公分、大洋將歐頓(Daniel Orton)205公分，合計399公分。

裕隆大洋將桑尼(Sani Sakakini)200公分、小洋將泰瑞(Terry Thomas)191公分，合計391公分；史上來頭最大的達欣小洋將梅約(O.J. Mayo)193公分、大洋將麥克連(Anthony McClain)211公分，合計404公分。

台啤小洋將艾德(Seskus Edvinas)191公分、大洋將塞瑟夫(Ihor Zaytsev)211公分，合計402公分；台銀小洋將伍茲(Rashad Woods)194公分、史密斯(Greg Smith)204公分，合計398公分；金酒大洋將夏普(Walter Sharpe)204公分。

(中時電子報)