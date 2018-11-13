棄守北市？洪耀福：黨給資源 北市沒有第一、也一定第二

2018年11月13日 17:45 中時 曾薏蘋

媒體報導「那一夜小英官邸談選情，只聊南韓不提北姚」被暗指民進黨棄守台北市；民進黨秘書長洪耀福表示，黨給各縣市資源，「候選人自己內心最清楚，台北市沒有第一名，也一定是第二。」

洪耀福否認選對會任何成員有參與這場會議；他還苦笑，「對每一縣市資源，我有時也很悲憤，黨中央對你們投入那麼多，還要哀哀叫；我心理上都蠻不平衡，他們都會去地方告狀。」

洪耀福表示，每個縣市幫忙不同，有些困難不是錢，而是矛盾，要花很多精力去處理。

此外，洪耀福也強調，「過了今晚之後大家就可擺脫文宣式假民調騷擾」，這種假訊息、假民調對民主體制的攻擊，這會造成很大傷害，台灣民主體制期待可以發展抗體對抗病毒，或是有特效藥。

他說，最近有很多國外學者或外館人員來拜訪，非常關心假消息操作的議題，台灣是一個重要民主實驗場，尤其又遭受特定對象攻擊，對世界來說是很大研究。

洪耀福表示，這半年，民進黨針對各縣市等執行一百多次民調，都有很精準掌握各縣市狀況，但黨中央都只是作為選戰策略參考，從未當文宣是宣傳，但不像特定團體製造文宣企圖影響選民投票行為，這也是未來要思考，任何人弄一個團體、一個單位就可以來做民調，民調宣傳戰的確是對民主很大挑戰。

(中時 )